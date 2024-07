Georgia-Grecia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere spareggio Euro 2024

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match Georgia-Grecia, valevole per la finale di spareggio, per l'accesso ad Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Calcio d'inizio ore 18, stadio "Boris Paichadze" di Tbilisi.

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio "Boris Paichadze" di Tbilisi si disputerà il match (gara unica) Georgia-Grecia, valevole per la finale di spareggio, per l'accesso ad Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

Nelle semifinali disputate giovedì 21 la nazionale georgiana ha sconfitto il Lussemburgo per 2-0, mentre quella ellenica ha avuto vita facile contro il Kazakistan, battuta per 5-0. Chi avrà la meglio si qualificherà ufficialmente per la rassegna continentale dove sarà inserita nel gruppo F insieme a Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca.

Sono nove i precedenti tra le due Nazionali che vedono la Grecia avanti per 7-0 e due pareggi; ricordiamo che se al 90' il risultato dovesse essere ancora di parità, si giocheranno i due tempi supplentari ed eventualmente i calci di rigore.

Georgia-Grecia, probabili formazioni

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Zizvitadze, Kvaratskhelia.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas.

Dove vedere Georgia-Grecia in tv e streaming

Il match Georgia-Grecia sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 252 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.