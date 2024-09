Milan-Real Madrid, streaming gratis e diretta TV Sportitalia, Mediaset o Sky? Dove vedere Youth League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra la squadra rossonera e quella spagnola in programma meroledì 13 marzo alle ore 14.30 al "Centro Sportivo Vismara" di Milano e valevole per i quarti di finale di Youth League.

Oggi pomeriggio alle ore 16 al "Centro Sportivo Vismara" di Milano si disputerà il match Milan-Real Madrid, valevole per i quarti di finale di Youth League (gara unica).

Nella fase a gironi, la squadra rossonera è arrivata al primo posto nel gruppo F con 12 punti davanti al Borussia Dortmund (10 punti), stesso piazzamento per i madrileni che hanno vinto il gruppo C con 14 punti, davanti al Braga (8 punti). Negli ottavi di finale invece il Milan si è sbrarazzato del Braga solamente ai calci di rigore (2-2 il risultato finale), mentre il Real Madrid ha sconfitto il Lipsia per 2-0.

Chi avrà la meglio, nella semifinale, sfiderà la vincente dell'altro quarto che vedrà opposte i tedeschi del Magonza e i portoghesi del Porto. Ricordiamo che le semifinali (19 aprile) e la finale (22 aprile) si disputeranno allo stadio "Colovray" nella città svizzera di Nyon, sede della UEFA.

Youth League, Milan-Real Madrid: le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia.

REAL MADRID (4-3-3): Quetglas; Fortea, Martinez, Ramon, Yusi; Manuel Angel, Perea, Paz; De Llanos Garcia, Bravo.

Youth League, dove vedere Milan-Real Madrid in tv e streaming

Il match tra cechi e rossoneri sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), con diretta a partire dalle ore 14.25. Per gli abbonati di Sky (da più di un anno), la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

