Romania-Irlanda del Nord, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere amichevole

Questa sera alle ore 20.45 alla "National Arena" di Bucarest, si disputerà l'amichevole Romania-Irlanda del Nord, con i padroni di casa che si stanno preparando per Euro 2024. Sono otto i precedenti tra le due Nazionali, con l'Irlanda del Nord avanti per 3-2 e tre pareggi

Questa sera alle ore 20.45 all'"Arena Nationala" di Bucarest, si disputerà l'amichevole Romania-Irlanda del Nord, con i padroni di casa che si stanno preparando per Euro 2024, dove sono stati inseriti nel gruppo E con Belgio, Slovacchia e una squadra proveniente dagli spareggi di fine marzo.

Sono otto i precedenti tra le due Nazionali, con l'Irlanda del Nord avanti per 3-2 e tre pareggi: l'ultima sfida si è giocata a Belfast il 18 novembre 2020 in Nations League, con risultato finale di 1-1, stesso risultato anche nell'ultimo incontro giocato in casa dei rumeni (4 settembre 2020), sempre per la Nations League.

La settimana prossima la Romania disputerà un'altro test amichevole, questa volta contro la Colombia, mentre l'Irlanda del Nord affronterà affronterà la Scozia.

Romania-Nord Irlanda, formazioni ufficiali

ROMANIA (4-3-3): Nita; Mogos, Dragusin, Burca, Manea; Cicaldau, Marin; Man, Stanciu; Coman; Puscas.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; Hume, Toal, McNair; Bradley, Charles, Thompson, Lane, Spencer; Reid, Price. CT O’Neill.

Dove vedere Romania-Irlanda del Nord in tv e streaming

L'amichevole tra Romania-Irlanda del Nord, non dovrebbe essere trasmessa da nessu emittente televisiva italiana; per chi volesse seguire l'andamento dell'incontro può consultare le pagine social delle due Nazionali.