Serie C, probabili formazioni Juve Stabia-Taranto: le scelte di Pagliuca e Capuano

Le probabili formazioni del match Juve Stabia-Taranto, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20.45, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Pagliuca e Capuano.

Lunedì 11 marzo, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia-Taranto. Le due compagini, guidate da Guido Pagliuca e Ezio Capuano, si sfideranno allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, casa del club gialloblù. La partita si disputerà a porte chiuse.

Serie C, Juve Stabia-Taranto: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie C girone C. Le Vespe, infatti, hanno vinto in casa nel derby contro la Casertana per 1-0, grazie alla rete realizzata da Candellone, ed hanno vinto in trasferta per 1-3 contro il Latina. Il Taranto, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali in terza serie. I pugliesi, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro la Turris ed hanno vinto in casa per 1-0 contro la Virtus Francavilla.

Serie C, le probabili formazioni del match Juve Stabia-Taranto

JUVE STABIA (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Meli, Leone, Buglio; Piscopo; Candellone, Adorante. Allenatore: Guido Pagliuca.

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio; Valietti, Matera, Zonta, Panico; Kanoute, De Marchi, Orlando. Allenatore: Ezio Capuano.