Champions League: qual è la finale tra Nazioni più ripetuta del torneo? Spagna-Italia per ben 8 volte, l'unico precedente tra Francia e Italia è stato vinto dai transalpini

Tutto pronto per il capitolo conclusivo della Champions League 2024-2025: PSG e Inter, sabato sera, saranno l'una di fronte all'altra con l'unico obiettivo di avverrare il grande sogno. Quest'anno le finaliste rappresentano Francia e Italia: ma quale finale della massima competizione europea si é ripetuta piú volte? E tra squadre appartenenti a quali Nazioni? Ecco cosa é emerso dallo studio condotto dalla nostra redazione.

La finale di Champions League di Monaco di Baviera tra PSG e Inter é ormai alle porte: sabato sera scopriremo quale dei due club inscenerá la prestazione migliore e porterá a casa la Coppa "dalle grandi orecchie". Intervistato dopo la sfida contro l'Inter nel 2023, Pep Guardiola aveva definito l'ultimo atto della stellare competizione "un lancio di una monetina": oltre al valore e alle prestazioni dei singoli, entrano in gioco tantissimi fattori, dagli episodi alla fortuna, dalle scelte arbitrali alla "garra" di chi subentra dalla panchina. Quest'anno a sfidarsi saranno le rappresentanti di Francia e Italia: l'unico precedente parla di un successo transalpino in occasione di Olympique Marsiglia-Milan del '93, quando il gol di Boli assegnó l'ambita Coppa ai francesi. L'Olympique é, ad oggi, l'unica francese ad aver conquistato la Champions League.



Ma nella storia della Champions, quale finale si é ripetuta piú volte? Quali Nazioni sono arrivate piú spesso all'ultimo capitolo di questo torneo? Per scoprirlo, abbiamo condotto un'attenta analisi che, oltre a mettere in evidenza il dominio assoluto della Spagna, decreta la finale tra Spagna e Italia come la piú ripetuta di tutte: 8 volte in totale.

Finali Champions League: Spagna-Italia guida la classifica, seguono Spagna-Inghilterra e Inghilterra-Germania

La finale tra club di Spagna e Italia risulta la piú giocata di sempre: non sorprende se si pensa allo strapotere del Real Madrid, a capo dell'Albo d'Oro della Champions con 15 trofei vinti, del Barcellona, con 5 Champions in bacheca e che per anni ha incantato con il "tiki taka" di fenomeni quali Iniesta, Messi, Xavi, o alla grinta e all'ostica fisicitá dell'Atletico Madrid. Juventus, Inter e soprattutto Milan, inoltre, hanno potuto farsi ben rispettare: gli anni d'oro del club rossonero sotto la presidenza Berlusconi sono stati ricchi di campioni e successi, e non a caso il Diavolo vanta ben 7 Coppe dei Campioni, posizionandosi subito dietro i Blancos. Le altre due finali di Champions piú giocate della storia sono quelle tra Spagna e Inghilterra e tra Inghilterra e Germania, entrambe per 6 volte. A rappresentare l'Inghilterra club come Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham, per la Germania il trio Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Dortmund.

Finale Champions (Nazioni in gioco) Numero di volte in cui si é verificata Spagna-Italia 8 Spagna-Inghilterra 6 Inghilterra-Germania 6 Spagna-Germania 5 Olanda-Italia 5 Inghilterra-Italia 5 Germania-Italia 3 Italia-Portogallo 3 Spagna-Spagna 3 Inghilterra-Inghilterra 3 Francia-Italia 2 Germania-Francia 2 Spagna-Francia 2 Portogallo-Spagna 2

Ma ci sono finali che si sono giocate una sola volta, in cui appaiono squadre di Nazioni che sembrano aver perso nel tempo la brillantezza e la qualitá necessaria per raggiungere la fase clou e il match decisivo del torneo. Di seguito le finali di Champions League che si sono disputate una sola volta nella storia: