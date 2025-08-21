Serie A, allenatori esordienti: chi ha ottenuto i 3 punti alla prima di campionato? Nelle ultime 20 stagioni, ci sono riusciti soltanto in 18. Ecco di chi si tratta
Uno studio di News.Superscommesse.it ha analizzato tutti quegli allenatori che, nelle ultime 20 stagioni (dalla 2004/05 alla 2024/25), hanno compiuto il debutto assoluto in Serie A alla prima giornata, selezionando chi è riuscito a ottenere subito i tre punti e analizzando qual è stato il trend per ciascuno di essi. Sono emersi 67 nomi e, tra questi, soltanto in 18 sono riusciti a ottenere i tre punti, 22 hanno impattato con un pareggio e ben 27 hanno conosciuto la sconfitta. Inoltre, altri 64 "volti nuovi" hanno compiuto l'esordio in massima serie, ma a campionato in corso. Ecco i nomi con i rispettivi numeri.
In ogni stagione sportiva, il "valzer" degli allenatori è un consueto appuntamento che coinvolge milioni di tifosi, regala emozioni e speranze e indirizza le sorti di molti club, a cominciare da quelli partecipanti a una Serie A che resta il fulcro del calcio nazionale. Volti semi sconosciuti e affermati si uniscono dando il via a una maratona carica di incognite e di curiosità, in un intreccio di destini che porterà soltanto un gruppo di braccia, vestite dalla stessa maglia, a stagliarsi verso il cielo per consacrare il raggiungimento del traguardo più ambito. Il primo posto non resta l'unico obiettivo del campionato, perché ciascun allenatore ha il proprio "Scudetto" da vincere.
Serie A, allenatori esordienti: chi ha vinto alla prima giornata?
Quest'anno, in particolare, la Serie A si appresta a regalare una delle novità più suggestive, in quanto è pronto a esordire il più giovane nella storia del massimo campionato italiano nell'era dei tre punti: Carlos Cuesta, allenatore spagnolo scelto dal Parma, poco più che trentenne. Gli occhi saranno puntati, particolarmente, su di lui, ma non mancheranno gli sguardi dai quali nessuno dei protagonisti in panchina potrà esimersi. Nell'analisi effettuata, sono stati raccolti i dati delle ultime 20 stagioni della Serie A (dalla 2004/05 alla 2024/25) che riguardano gli esordi di tutti gli allenatori chiamati in causa: un totale di 131 "volti nuovi", ma 67 sono coloro che hanno visto il proprio debutto alla prima giornata di campionato, mentre i restanti 64 hanno compiuto la loro prima apparizione a campionato in corso.
La lista seguente raccoglie soltanto il primo gruppo di allenatori, evidenziando sia il risultato ottenuto alla prima giornata che l'esito finale per ciascuno di essi. Soltanto in 18 sono riusciti a ottenere subito i tre punti (26,9%), mentre 22 hanno impattato con un pareggio (32,8%) e ben 27 hanno incassato la sconfitta (40,3%). In 11 sono riusciti a completare l'intera stagione, mentre i restanti 7 sono stati sollevati dall'incarico anzitempo.
L'allenatore che ha ottenuto il miglior rendimento stagionale è stato il nazionale francese Rudi Garcia, con 85 punti totalizzati nella stagione 2013/14, consentendo alla Roma di ottenere un secondo posto in classifica; a seguire, c'è Andrea Pirlo che nella stagione 2021/21 ottenne 78 punti, grazie ai quali la Juventus riuscì a conquistare la partecipazione alla successiva Champions League; al terzo posto di questo podio c'è il brasiliano Leonardo che raccolse 70 punti nella stagione 2009/10, quando sedeva sulla panchina del Milan.
Allenatori esordienti che hanno vinto alla prima giornata di campionato
Ecco la lista dei 18 allenatori esordienti che hanno ottenuto i tre punti alla prima giornata di campionato, suddivisi in ordine temporale crescente:
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Stagione
|Daniele Arrigoni
|Cagliari
|🟢 Vittoria
Cagliari-Bologna 1-0
|12°
44 punti
|2004/05
|Domenico Caso
|Lazio
|🟢 Vittoria
Sampdoria-Lazio 0-1
|Esonero
(1ª -16ª)
|2004/05
|Rudi Völler
|Roma
|🟢 Vittoria
Roma-Fiorentina 1-0
|Esonero
(1ª - 4ª)
|2004/05
|Stefano Colantuono
|Atalanta
|🟢 Vittoria
Atalanta-Ascoli 3-1
|8°
50 punti
|2006/07
|Pasquale Marino
|Catania
|🟢 Vittoria
Cagliari-Catania 0-1
|13°
41 punti
|2006/07
|Bruno Giordano
|Messina
|🟢 Vittoria
Messina-Udinese 1-0
|Esonero
(1ª - 22ª)
Esonero
(30ª - 33ª)
|2006/07
|Giuseppe Iachini
|Chievo
|🟢 Vittoria
Chievo-Reggina 2-1
|Esonero
(1ª - 10ª)
|2008/09
|Leonardo
|Milan
|🟢 Vittoria
Siena-Milan 1-2
|3° posto
70 punti
|2009/10
|Devis Mangia*
|Palermo
|🟢 Vittoria
Palermo-Inter 4-3
|Esonero
(2ª - 16ª)
|2011/12
|Vladimir Petković
|Lazio
|🟢 Vittoria
Atalanta-Lazio 0-1
|7° posto
61 punti
|2012/13
|Diego Luis López
|Cagliari
|🟢 Vittoria
Cagliari-Atalanta 2-1
|Esonero
(1ª - 32ª)
|2013/14
|Rudi Garcia
|Roma
|🟢 Vittoria
Livorno-Roma 0-2
|2°
85 punti
|2013/14
|Filippo Inzaghi
|Milan
|🟢 Vittoria
Milan-Lazio 3-1
|10°
52 punti
|2014/15
|Paulo Sousa
|Fiorentina
|🟢 Vittoria
Fiorentina-Milan 2-0
|5°
64 punti
|2015/16
|Ivan Jurić
|Genoa
|🟢 Vittoria
Genoa-Cagliari 3-1
|Esonero
(1ª - 25ª)
(32ª - ultima)
|2016/17
|Andrea Pirlo
|Juventus
|🟢 Vittoria
Juventus-Sampdoria 3-0
|4°
78 punti
|2020/21
|Vincenzo Italiano
|Spezia
|🟢 Vittoria
Udinese-Spezia 0-2
|15°
39 punti
|2020/21
|Alessio Dionisi
|Sassuolo
|🟢 Vittoria
Verona-Sassuolo 2-3
|11°
50 punti
|2021/22
*: la 1ª giornata della stagione 2011/12, originariamente prevista per il 27 agosto 2011, è stata rinviata a causa di uno sciopero indetto dall'Associazione Italiana Calciatori e recuperata il 21 dicembre 2011.
Allenatori esordienti che hanno vinto al debutto, ma a stagione in corso
Ecco la lista degli allenatori esordienti che hanno ottenuto i tre punti al proprio debutto, ma subentrati nel campionato in pieno svolgimento, suddivisi in ordine temporale crescente. Su un totale di 64, ci sono riusciti in 23:
|Allenatore
|Club
|Debutto
|Stagione
|Maurizio D’Angelo
|Chievo
|🟢 Vittoria
Siena-Chievo 0-1
(36ª giornata)
|2004/05
|Roberto Donadoni
|Livorno
|🟢 Vittoria
Livorno-Messina 3-1
(19ª giornata)
|2004/05
|Fernando Orsi
|Livorno
|🟢 Vittoria
Livorno-Cagliari 2-1
(22ª giornata)
|2006/07
|Renzo Gobbo
Rosario Pergolizzi
|Palermo
|🟢 Vittoria
Livorno-Palermo 1-2
(34ª giornata)
|2006/07
|Walter Zenga
|Catania
|🟢 Vittoria
Catania-Napoli 3-0
(32ª giornata)
|2007/08
|Ciro Ferrara
|Juventus
|🟢 Vittoria
Siena-Juventus 0-3
(37ª giornata)
|2008/09
|Andrea Stramaccioni
|Inter
|🟢 Vittoria
Inter-Genoa 5-4
(30ª giornata)
|2011/12
|Ivo Pulga
|Cagliari
|🟢 Vittoria
Torino-Cagliari 0-1
(7ª giornata)
|2012/13
|Eugenio Corini
|Chievo
|🟢 Vittoria
Chievo-Sampdoria 2-1
(7ª giornata)
|2012/13
|Clarence Seedorf
|Milan
|🟢 Vittoria
Milan-Verona 1-0
(20ª giornata)
|2013/14
|Gianluca Festa
|Cagliari
|🟢 Vittoria
Fiorentina-Cagliari 1-3
(32ª giornata)
|2014/15
|Simone Inzaghi
|Lazio
|🟢 Vittoria
Palermo-Lazio 0-3
(32ª giornata)
|2015/16
|Christian Brocchi
|Milan
|🟢 Vittoria
Sampdoria-Milan 0-1
(33ª giornata)
|2015/16
|Giovanni Bosi
|Palermo
|🟢 Vittoria
Palermo-Udinese 4-1
(21ª giornata)
|2015/16
|Stefano Vecchi
|Inter
|🟢 Vittoria
Inter-Crotone 3-0
(12ª giornata)
|2016/17
|Lorenzo D’Anna
|Chievo
|🟢 Vittoria
Crotone-Chievo 1-2
(36ª giornata)
|2017/18
|Thiago Motta
|Genoa
|🟢 Vittoria
Genoa-Brescia 3-1
(9ª giornata)
|2019/20
|Luca Gotti
|Udinese
|🟢 Vittoria
Genoa-Udinese 1-3
(11ª giornata)
|2019/20
|Luca Vigiani
|Bologna
|🟢 Vittoria
Bologna-Fiorentina 2-1
(6ª giornata)
|2022/23
|Raffaele Palladino
|Monza
|🟢 Vittoria
Monza-Juventus 1-0
(7ª giornata)
|2022/23
|Daniele De Rossi
|Roma
|🟢 Vittoria
Roma-Verona 2-1
(21ª giornata)
|2023/24
|Christian Chivu
|Parma
|🟢 Vittoria
Parma-Bologna 2-0
(26ª giornata)
|2024/25
Serie A, allenatori esordienti nelle ultime 20 stagioni
Di seguito, è stata effettuata una suddivisione per ciascuna delle 20 stagioni, includendo anche quegli allenatori che, alla prima giornata, non hanno ottenuto i tre punti, oltre a riportare tutti coloro che hanno debuttato in assoluto in Serie A, ma a campionato in corso.
Stagione 2004/05
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Andrea Mandorlini
|Atalanta
|🟡 Pareggio
Atalanta-Lecce 2-2
|Esonero
(1ª - 14ª)
|Daniele Arrigoni
|Cagliari
|🟢 Vittoria
Cagliari-Bologna 1-0
|12°
44 punti
|Mario Beretta
|Chievo
|🟡 Pareggio
Chievo-Inter 2-2
|Esonero
(1ª - 35ª)
|Domenico Caso
|Lazio
|🟢 Vittoria
Sampdoria-Lazio 0-1
|Esonero
(1ª - 16ª)
|Walter Mazzarri
|Reggina
|🟡 Pareggio
Reggina-Udinese 0-0
|10°
44 punti
|Rudi Völler
|Roma
|🟢 Vittoria
Roma-Fiorentina 1-0
|Esonero
(1ª - 4ª)
Esordio nel campionato in corso
- Maurizio D’Angelo, Chievo: (36ª - ultima) successore di Mario Beretta; esordio in Siena-Chievo 0-1
- Roberto Donadoni, Livorno: (19ª - ultima) successore di Franco Colomba; esordio in Livorno-Messina 3-1
- Bruno Conti, Roma: (29ª - ultima) successore di Luigi Del Neri; esordio in Roma-Milan 0-2
-
Stagione 2005/06
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Massimo Silva
|Ascoli
|🟡 Pareggio
Ascoli-Milan 1-1
|10°
43 punti
|Attilio Tesser
|Cagliari
|🔴 Sconfitta
Siena-Cagliari 2-1
|Esonero
(1ª)
|Giuseppe Pillon
|Chievo
|🔴 Sconfitta
Juventus-Chievo 1-0
|4°
54 punti
|Mario Somma
|Empoli
|🔴 Sconfitta
Udinese-Empoli 1-0
|Esonero
(1ª - 20ª)
|Angelo Gregucci
|Lecce
|🔴 Sconfitta
Livorno-Lecce 2-1
|Esonero
(1ª - 5ª)
|Ezio Rossi
|Treviso
|🔴 Sconfitta
Inter-Treviso 3-0
|Esonero
(1ª - 11ª)
Esordio nel campionato in corso
- Davide Ballardini, Cagliari: (3ª - 11ª), successore di Daniele Arrigoni; esonero; esordio in Cagliari-Messina 1-1
- Franco Paleari, Lecce: (22ª - ultima), successore di Silvio Baldini; esordio in Lecce-Inter 0-2
- Diego Bortoluzzi, Treviso: (27ª - ultima), successore di Alberto Cavasin; esordio in Empoli-Treviso 1-1
-
Stagione 2006/07
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Stefano Colantuono
|Atalanta
|🟢 Vittoria
Atalanta-Ascoli 3-1
|8°
50 punti
|Marco Giampaolo
|Cagliari
|🔴 Sconfitta
Cagliari-Catania 0-1
|Esonero
(1ª - 16ª)
Esonero
(22ª)
26ª - ultima
|Pasquale Marino
|Catania
|🟢 Vittoria
Cagliari-Catania 0-1
|13°
41 punti
|Bruno Giordano
|Messina
|🟢 Vittoria
Messina-Udinese 1-0
|Esonero
(1ª - 22ª)
Esonero
(30ª - 33ª)
|Stefano Pioli
|Parma
|🟡 Pareggio
Torino-Parma 1-1
|Esonero
(1ª - 21ª)
Esonero
(23ª)
Esordio nel campionato in corso
- Fernando Orsi, Livorno: (22ª) successore di Daniele Arrigoni; ad interim; (30ª - ultima) successore di Daniele Arrigoni; esordio in Livorno-Cagliari 2-1
- Renzo Gobbo e Rosario Pergolizzi, Palermo: (34ª - 36ª) successori di Francesco Guidolin; esonero; esordio in Livorno-Palermo 1-2
-
Stagione 2007/08
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Gian Piero Gasperini
|Genoa
|🔴 Sconfitta
Genoa-Milan 0-3
|10°
48 punti
|Domenico Di Carlo
|Parma
|🟡 Pareggio
Parma-Catania 2-2
|Esonero
(1ª - 27ª)
|Massimo Ficcadenti
|Reggina
|🟡 Pareggio
Reggina-Atalanta 1-1
|Esonero
(1ª - 10ª)
Esordio nel campionato in corso
- Walter Zenga, Catania: (32ª - ultima) successore di Silvio Baldini; esordio in Catania-Napoli 3-0
- Andrea Manzo, Parma: (ultima giornata) successore di Héctor Cúper; esordio in Parma-Inter 0-2
- Nevio Orlandi, Reggina: (27ª - ultima) successore di Renzo Ulivieri; esordio in Inter-Reggina 2-0
-
Stagione 2008/09
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Massimiliano Allegri
|Cagliari
|🔴 Sconfitta
Cagliari-Lazio 1-4
|9°
53 punti
|Giuseppe Iachini
|Chievo
|🟢 Vittoria
Chievo-Reggina 2-1
|Esonero
(1ª - 10ª)
|José Mourinho
|Inter
|🟡 Pareggio
Sampdoria-Inter 1-1
|1° posto
84 punti
Esordio nel campionato in corso
- Siniša Mihajlović, Bologna: (11ª - 31ª) successore di Daniele Arrigoni; esonero; esordio in Bologna-Roma 1-1
- Ciro Ferrara, Juventus (37ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Siena-Juventus 0-3
-
Stagione 2009/10
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Gianluca Atzori
|Catania
|🔴 Sconfitta
Catania-Sampdoria 1-2
|Esonero
(1ª - 15ª)
|Gennaro Ruotolo
|Livorno
|🟡 Pareggio
Livorno-Cagliari 0-0
|Esonero
(1ª - 8ª)
33ª - ultima
|Leonardo
|Milan
|🟢 Vittoria
Siena-Milan 1-2
|3° posto
70 punti
Esordio nel campionato in corso
- Antonio Conte, Atalanta: (5ª - 18ª) successore di Angelo Gregucci; esonero; esordio in Atalanta-Catania 0-0
- Valter Bonacina, Atalanta: (19ª) successore di Antonio Conte; ad interim; esordio in Palermo-Atalanta 1-0
- Giorgio Melis, Cagliari: (34ª - ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Cagliari-Palermo 2-2
- Marco Baroni, Siena: (10ª - 13ª) successore di Marco Giampaolo; esonero; esordio in Bologna-Siena 2-1
-
Stagione 2010/11
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Paolo Magnani
|Bologna
|🟡 Pareggio
Bologna-Inter 0-0
|Ad interim
(1ª)
|Pierpaolo Bisoli
|Cagliari
|🟡 Pareggio
Palermo-Cagliari 0-0
|Esonero
(1ª - 12ª)
|Rafael Benítez
|Inter
|🟡 Pareggio
Bologna-Inter 0-0
|Esonero
(1ª - 15ª)
Esordio nel campionato in corso
- Diego Simeone, Catania: (21ª - ultima) successore di Marco Giampaolo; esordio in Parma-Catania 2-0
- Vincenzo Montella, Roma: (27ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Roma-Parma 2-2
-
Stagione 2011/12
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Eusebio Di Francesco
|Lecce
|🔴 Sconfitta
Lecce-Udinese 0-2
|Esonero
(2ª - 12ª) *
|Devis Mangia
|Palermo
|🟢 Vittoria
Palermo-Inter 4-3
|Esonero
(2ª - 16ª) *
|Luis Enrique
|Roma
|🔴 Sconfitta
Roma-Cagliari 1-2
|7° *
56 punti
|Giuseppe Sannino
|Siena
|🟡 Pareggio
Catania-Siena 0-0
|14° *
44 punti
Esordio nel campionato in corso
- Andrea Stramaccioni, Inter: (30ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Inter-Genoa 5-4
*: la 1ª giornata, originariamente prevista per il 27 agosto 2011, è stata rinviata a causa di uno sciopero indetto dall'Associazione Italiana Calciatori e recuperata il 21 dicembre 2011.
-
Stagione 2012/13
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Rolando Maran
|Catania
|🟡 Pareggio
Roma-Catania 2-2
|8°
56 punti
|Vladimir Petković
|Lazio
|🟢 Vittoria
Atalanta-Lazio 0-1
|7°
61 punti
|Giovanni Stroppa
|Pescara
|🔴 Sconfitta
Pescara-Inter 0-3
|Esonero
(1ª - 13ª)
Esordio nel campionato in corso
- Ivo Pulga, Cagliari: (7ª - ultima) successore di Massimo Ficcadenti; esordio in Torino-Cagliari 0-1
- Eugenio Corini, Chievo: (7ª - ultima) successore di Domenico Di Carlo; esordio in Chievo-Sampdoria 2-1
- Cristiano Bergodi, Pescara: (14ª - 27ª) successore di Giovanni Stroppa; esonero; esordio in Pescara-Roma 0-1
- Cristian Bucchi, Pescara: (28ª - ultima) successore di Cristiano Bergodi; esordio in Atalanta-Pescara 2-1
- Aurelio Andreazzoli, Roma: (24ª - ultima) successori di Zdeněk Zeman; esordio in Sampdoria-Roma 3-1
-
Stagione 2013/14
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Diego Luis López
|Cagliari
|🟢 Vittoria
Cagliari-Atalanta 2-1
|Esonero
(1ª - 32ª)
|Fabio Liverani
|Genoa
|🔴 Sconfitta
Inter-Genoa 2-0
|Esonero
(1ª - 6ª)
|Davide Nicola
|Livorno
|🔴 Sconfitta
Livorno-Roma 0-2
|Esonero
(1ª - 19ª)
35ª - ultima
|Rudi Garcia
|Roma
|🟢 Vittoria
Livorno-Roma 0-2
|2°
85 punti
Esordio nel campionato in corso
- Maurizio Pellegrino, Catania: (33ª - ultima) successore di Rolando Maran; esordio in Milan-Catania 1-0
- Clarence Seedorf, Milan: (20ª - ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Milan-Verona 1-0
-
Stagione 2014/15
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Maurizio Sarri
|Empoli
|🔴 Sconfitta
Udinese-Empoli 2-0
|15°
42 punti
|Filippo Inzaghi
|Milan
|🟢 Vittoria
Milan-Lazio 3-1
|10°
52 punti
Esordio nel campionato in corso
- Gianfranco Zola, Cagliari: (17ª - 26ª) successore di Zdeněk Zeman; esonero; esordio in Palermo-Cagliari 5-0
- Gianluca Festa, Cagliari: (32ª - ultima) successore di Zdeněk Zeman; esordio in Fiorentina-Cagliari 1-3
-
Stagione 2015/16
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Fabrizio Castori
|Carpi
|🔴 Sconfitta
Sampdoria-Carpi 5-2
|Esonero
(1ª - 6ª)
12ª - ultima
|Paulo Sousa
|Fiorentina
|🟢 Vittoria
Fiorentina-Milan 2-0
|5°
64 punti
|Roberto Stellone
|Frosinone
|🔴 Sconfitta
Frosinone-Torino 1-2
|19°
31 punti
Esordio nel campionato in corso
- Simone Inzaghi, Lazio: (32ª - ultima) successore di Stefano Pioli; esordio in Palermo-Lazio 0-3
- Cristian Brocchi, Milan: (33ª - ultima) successore di Siniša Mihajlović; esordio in Sampdoria-Milan 0-1
- Fabio Viviani, Palermo: (20ª) successore di Davide Ballardini; ad interim; esordio in Genoa-Palermo 4-0
- Giovanni Bosi, Palermo: (21ª) successore di Fabio Viviani, ad interim; (25ª) successore di Giovanni Tedesco; ad interim; esordio in Palermo-Udinese 4-1
- Giovanni Tedesco, Palermo: (22ª - 24ª) successore di Giovanni Bosi; esonero; esordio in Carpi-Palermo 1-1
-
Stagione 2016/17
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Massimo Rastelli
|Cagliari
|🔴 Sconfitta
Genoa-Cagliari 3-1
|11°
47 punti
|Giovanni Martusciello
|Empoli
|🔴 Sconfitta
Empoli-Sampdoria 0-1
|18°
32 punti
|Ivan Jurić
|Genoa
|🟢 Vittoria
Genoa-Cagliari 3-1
|Esonero
(1ª - 25ª)
32ª - ultima
|Frank de Boer
|Inter
|🔴 Sconfitta
Chievo-Inter 2-0
|Esonero
(1ª - 11ª)
|Massimo Oddo
|Pescara
|🟡 Pareggio
Pescara-Napoli 2-2
|Esonero
(1ª - 24ª)
Esordio nel campionato in corso
- Stefano Vecchi, Inter: (12ª) successore di Frank de Boer; ad interim; (36ª - ultima) successore di Stefano Pioli; esordio in Inter-Crotone 3-0
- Roberto De Zerbi, Palermo: (3ª - 14ª) successore di Davide Ballardini; esonero; esordio in Palermo-Napoli 0-3
-
Stagione 2017/18
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Leonardo Semplici
|SPAL
|🟡 Pareggio
Lazio-SPAL 0-0
|17°
38 punti
|Fabio Pecchia
|Verona
|🔴 Sconfitta
Verona-Napoli 1-3
|19°
25 punti
Esordio nel campionato in corso
- Lorenzo D'Anna, Chievo: (36ª - ultima) successore di Rolando Maran; esordio in Crotone-Chievo 1-2
- Gennaro Gattuso, Milan: (15ª - ultima) successore di Vincenzo Montella; esordio in Benevento-Milan 2-2
- Igor Tudor, Udinese: (35ª - ultima) successore di Massimo Oddo; esordio in Benevento-Udinese 3-3
-
Stagione 2018/19
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Moreno Longo
|Frosinone
|🔴 Sconfitta
Atalanta-Frosinone 4-0
|Esonero
(1ª - 16ª)
|Roberto D’Aversa
|Parma
|🟡 Pareggio
Parma-Udinese 2-2
|14°
41 punti
|Julio Velázquez
|Udinese
|🟡 Pareggio
Parma-Udinese 2-2
|Esonero
(1ª - 12ª)
Esordio nel campionato in corso
- Nessuno
-
Stagione 2019/20
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Paulo Fonseca
|Roma
|🟡 Pareggio
Roma-Genoa 3-3
|5°
70 punti
Esordio nel campionato in corso
- Fabio Grosso, Brescia: (12ª - 14ª) successore di Eugenio Corini; esonero; esordio in Brescia-Torino 0-4
- Thiago Motta, Genoa: (9ª - 17ª) successore di Aurelio Andreazzoli; esonero; esordio in Genoa-Brescia 3-1
- Luigi Di Biagio, SPAL: (24ª - ultima) successore di Leonardo Semplici; esordio in Lecce-SPAL 2-1
- Luca Gotti, Udinese: (11ª - ultima) successore di Igor Tudor; esordio in Genoa-Udinese 1-3
-
Stagione 2020/21
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Andrea Pirlo
|Juventus
|🟢 Vittoria
Juventus-Sampdoria 3-0
|4°
78 punti
|Vincenzo Italiano
|Spezia
|🟢 Vittoria
Udinese-Spezia 0-2
|15°
39 punti
Esordio nel campionato in corso
- Nessuno
-
Stagione 2021/22
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Alessio Dionisi
|Sassuolo
|🟢 Vittoria
Verona-Sassuolo 2-3
|11°
50 punti
|Paolo Zanetti
|Venezia
|🔴 Sconfitta
Napoli-Venezia 2-0
|Esonero
(1ª - 19ª)
Esonero
(21ª - 34ª)
Esordio nel campionato in corso
- Alessandro Agostini, Cagliari: (36ª - ultima) successore di Walter Mazzarri; esordio in Salernitana-Cagliari 1-1
- Andriy Shevchenko, Genoa: (13ª - 21ª) successore di Davide Ballardini; esonero, esordio in Genoa-Roma 0-2
- Abdoulay Konko, Genoa: (22ª) successore di Andriy Shevchenko; ad interim; esordio in Fiorentina-Genoa 6-0
- Alexander Blessin, Genoa: (23ª - ultima) successore di Abdoulay Konko; esordio in Genoa-Udinese 0-0
- Gabriele Cioffi, Udinese: (17ª - ultima) successore di Luca Gotti; esordio in Udinese-Milan 1-1
- Andrea Soncin, Venezia: (20ª) successore di Paolo Zanetti; ad interim; (35ª - ultima) successore di Paolo Zanetti; esordio in Salernitana-Venezia 2-1
-
Stagione 2022/23
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Massimiliano Alvini
|Cremonese
|🔴 Sconfitta
Fiorentina-Cremonese 3-2
|Esonero
(1ª-18ª)
|Andrea Sottil
|Udinese
|🔴 Sconfitta
Milan-Udinese 4-2
|12°
46 punti
Esordio nel campionato in corso
- Luca Vigiani, Bologna: (6ª) successore di Siniša Mihajlović (1ª - 5ª); ad interim; esordio in Bologna-Fiorentina 2-1
- Raffaele Palladino, Monza: (7ª - ultima) successore di Giovanni Stroppa; esordio in Monza-Juventus 1-0
- Dejan Stanković, Sampdoria: (9ª - ultima) successore di Marco Giampaolo; esordio in Bologna-Sampdoria 1-1
- Fabrizio Lorieri, Spezia: (23ª) successore di Luca Gotti; ad interim; esordio in Spezia-Juventus 0-2
- Salvatore Bocchetti, Verona: (10ª - 15ª) successore di Gabriele Cioffi; esonero; esordio in Verona-Milan 1-2
- Marco Zaffaroni, Verona: (16ª - ultima, spareggio) successore di Salvatore Bocchetti; esordio in Torino-Verona 1-1
-
Stagione 2023/24
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Alberto Gilardino
|Genoa
|🔴 Sconfitta
Genoa-Fiorentina 1-4
|11°
49 punti
Esordio nel campionato in corso
- Paolo Montero, Juventus: (37ª- ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Bologna-Juventus 3-3
- Francesco Calzona, Napoli: (26ª - ultima) successore di Walter Mazzarri; esordio in Cagliari-Napoli 1-1
- Daniele De Rossi, Roma: (21ª - ultima) successore di José Mourinho; esordio in Roma-Verona 2-1
- Emiliano Bigica, Sassuolo: (21ª) successore di Alessio Dionisi; ad interi; esordio in Sassuolo-Napoli 1-6
- Fabio Cannavaro, Udinese: (34ª - ultima e ultimi 18’ della 32ª) successore di Gabriele Cioffi; esordio in Udinese-Roma 1-2
-
Stagione 2024/25
|Allenatore
|Club
|1ª giornata
|Esito finale
|Cesc Fàbregas
|Como
|🔴 Sconfitta
Juventus-Como 3-0
|10°
49 punti
|Alessandro Nesta
|Monza
|🟡 Pareggio
Empoli-Monza 0-0
|Esonero
(1ª - 17ª)
25ª - ultima
|Paolo Vanoli
|Torino
|🟡 Pareggio
Milan-Torino 2-2
|11°
44 punti
|Kosta Runjaić
|Udinese
|🟡 Pareggio
Bologna-Udinese 1-1
|12°
44 punti
Esordio nel campionato in corso
- Patrick Vieira, Genoa: (13ª - ultima) successore di Alberto Gilardino; esordio in Genoa-Cagliari 2-2
- Sérgio Conceição, Milan: (19ª - ultima) successore di Paulo Fonseca; esordio in Milan-Cagliari 1-1
- Cristian Chivu, Parma: (26ª - ultima) successore di Fabio Pecchia; esordio in Parma-Bologna 2-0
-
Classifica dei primi 20 allenatori esordienti
Ecco la classifica dei primi 20 allenatori esordienti nelle ultime 20 stagioni della Serie A (dalla 2004/05 alla 2024/25) che hanno ottenuto più punti alla loro prima esperienza in assoluto in massima serie e hanno concluso la stagione nella miglior posizione in classifica, escludendo, di conseguenza, tutti quelli esonerati o subentrati a campionato in corso. La curiosità è che, malgrado risulti al secondo posto per punti totalizzati e non abbia ottenuto una vittoria al suo esordio assoluto alla prima giornata, Josè Mourinho è stato l'unico in grado di conquistare lo scudetto alla sua prima stagione in Italia. Rudi Garcia, invece, ha totalizzato più punti di tutti (85), ma, sebbene questa performance, concluse la stagione 2013/14 da allenatore della Roma al secondo posto, alle spalle della Juventus di Antonio Conte che vinse quel campionato con il record di 102 punti.
|#
|Allenatore
|Club
|Stagione
|Posizione
Punti
|1
|Rudi Garcia
|Roma
|2013/14
|2°
85
|2
|Josè Mourinho
|Inter
|2008/09
|1°
84
|3
|Andrea Pirlo
|Juventus
|2020/21
|4°
78
|4
|Leonardo
|Milan
|2009/10
|3°
70
|5
|Paulo Fonseca
|Roma
|2019/20
|5°
70
|6
|Paulo Sousa
|Fiorentina
|2015/16
|5°
64
|7
|Vladimir Petković
|Lazio
|2012/13
|7°
61
|8
|Rolando Maran
|Catania
|2012/13
|8°
56
|9
|Luis Enrique
|Roma
|2011/12
|7°
56
|10
|Giuseppe Pillon
|Chievo
|2005/06
|4°
54
|11
|Massimiliano Allegri
|Cagliari
|2008/09
|9°
53
|12
|Filippo Inzaghi
|Milan
|2014/15
|10°
52
|13
|Stefano Colantuono
|Atalanta
|2006/07
|8°
50
|14
|Alessio Dionisi
|Sassuolo
|2021/22
|11°
50
|15
|Cesc Fàbregas
|Como
|2024/25
|10°
49
|16
|Alberto Gilardino
|Genoa
|2023/24
|11°
49
|17
|Gian Piero Gasperini
|Genoa
|2007/08
|10°
48
|18
|Massimo Rastelli
|Cagliari
|2016/17
|11°
47
|19
|Andrea Sottil
|Udinese
|2022/23
|12°
46
|20
|Walter Mazzarri
|Reggina
|2004/05
|10°
44