Diretta Eintracht Frankfurt – Wolfsburg: scontro diretto in zona Champions

Clicca qui per aggiornare la diretta tra Eintracht Frankfurt – Wolfsburg

EINTRACHT FRANKFURT – WOLFSBURG

Calcio d’inizio previsto alle 15:30

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI EINTRACHT FRANKFURT – WOLFSBURG

Eintracht Frankfurt: Trapp – Tuta, Ilsanker, N’Dicka – Durm, Sow, Rode (c), Kostic – Younes – Silva, Jovic

Fuori: Ache (bicipite femorale), Hinteregger (coscia), Toure (bacino)

Allenatore: Adi Hütter

Wolfsburg: Casteels (c) – Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon – Schlager, Arnold – Baku, Gerhardt, Brekalo – Weghorst

Fuori: Guilavogui (inguine), Mehmedi (polpaccio), Otavio (squalificato), Steffen (caviglia)

Allenatore: Oliver Glasner

PRE-PARTITA EINTRACHT FRANKFURT – WOLFSBURG

Match clou al Deutsche Bank Park con i padroni di casa chiamati a vincere per consolidare il quarto posto e avvicinarsi al terzo gradino del podio, al momento occupato proprio dal Wolfsburg. Le due squadre in campo stanno vivendo un’annata spettacolare sia dal punto di vista del gioco che da quello relativo ai risultati. In piena zona Champions con un buon margine di vantaggio sul più quotato Borussia Dortmund sia l’Eintracht Frankfurt che il Wolfsburg possono continuare a sognare. Per la partita odierna l’allenatore dei padroni di casa, Adi Hutter, deve rinunciare a Hinteregger, Toure e Ache ma può contare su un reparto offensivo di tutto rispetto.

D’altra parte gli ospiti guidati da Glasner lasciano ai box Guilavogui, Mehmedi, Otavio e Steffen.

L’arbitro della partita è il signor Marco Fritz.