Live Bayern Monaco – Union Berlino: Lewandowski ancora out

Clicca per aggiornare la diretta di Bayern Monaco – Union Berlino

BAYERN MONACO – UNION BERLINO

Calcio d’inizio previsto alle 15:30

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI BAYERN MONACO – UNION BERLINO

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Martinez, Boateng, Hernandez; Kimmich, Alaba; Sane, Müller, Coman; Choupo-Moting. All.

Hans-Dieter Flick

Union Berlino (4-3-2-1): Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Ryerson; Gentner, Andrich, Prömel; Ingvartsen, Kruse; Musa. All.

Urs Fischer

PRE-PARTITA BAYERN MONACO – UNION BERLINO

I bavaresi dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG cercano il pronto riscatto in Bundesliga. I campioni in carica devono ancora fare a meno del bomber Lewandowski. Il polacco è il grande assente del match e anche oggi resta fermo ai box. Gli uomini di Flick ad ogni modo possono approfittare dell’impegno casalingo per allungare ulteriormente sul Lipsia, impegnato sul campo del Werder Brema, e sulle altre due inseguitrici Eintracht e Wolfsburg impegnate nello scontro diretto.

L’Union Berlino è la sorpresa di questo campionato tedesco, al momento la squadra guidata da Fischer occupa la settima posizione in classifica e sogna ancora un posto in Europa che dista soltanto 4 punti. Non è impossibile recuperare tale distacco ma sarà molto difficile scalare la classifica proprio oggi che di fronte si trova la corazzata bavarese.

Arbitra la partita il signor Tobias Stieler.