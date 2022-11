Dove vedere sorteggio Champions League: streaming gratis e diretta tv Mediaset, Sky o Uefa.com?

Lunedì 7 novembre alle ore 12 a Nyon (Svizzera) si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che vedrà presenti Napoli (come teste di serie, avendo vinto il suo girone), Inter e Milan, con quest’ultime due in seconda fascia dopo il secondo posto nei loro rispettivi raggruppamenti. I match (tutti alle ore 21) saranno in programma il 14-15/21-22 febbraio (andata) e 7-8/14-15 marzo (ritorno).

Teste di serie: Napoli, Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Benfica.

Non teste di serie: Liverpool, Bruges, Inter, Eintracht, Borussia Dortmund, Lipsia, Milan, PSG.

Dove vedere sorteggio Champions League in tv e streaming

Il sorteggio di Champions League sarà visibile su Sky Sport (canale 200 del decoder); per gli abbonati di Sky l’estrazione di Istanbul sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Oltre alla diretta su Uefa.com e UEFA.tv (canali ufficiali della UEFA), l’evento sarà possibile seguirlo anche su Amazon Prime Video (a pagamento) presente su tablet, pc e cellulare. Per chi sarà non avrà la possibilità di seguire la diretta a pagamento, potrà farlo tramite il canale il chiaro Mediaset 20 (ch. 20 del digitale terrestre e 151 del decoder), compreso lo streaming gratuito sui siti Sportmediaset.it e Mediaset Infinity.

Champions League, le date della seconda fase

14-15 e 21-22 febbraio 2023: andata ottavi di finale

7-8 e 14-15 marzo 2023: ritorno ottavi di finale

17 marzo 2023: sorteggio quarti di finale e abbinamenti semifinali

9-10 maggio 2023: andata semifinali

16-17 maggio 2023: ritorno semifinali

10 giugno 2023: finale allo stadio Ataturk di Istanbul