DIRETTA – SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE –

Gli attesissimi sorteggi di Champions League prenderanno il via oggi, 7 novembre 2022 a partire dalle ore 12 a Nyon. Verranno stabiliti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League. Per la Coppa dalle lunghe orecchie ci sono in ballo ancora 3 italiane, Inter, Milan e Napoli; unica eliminata la Juventus (finita in Europa League).

Diretta – Sorteggi Champions League

A partire dalle ore 12 – Live

Come funziona il sorteggio

Le sedici squadre verranno divise in due urne, quella delle teste di serie e quella delle non teste di serie. In Champions nella prima urna verranno messe le squadre arrivate prime nei gironi, nella seconda quelle qualificatesi come seconde. Regola particolare: le squadre della stessa nazione non potranno affrontarsi tra di loro e le teste di serie avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa. In Champions, inoltre, non sarà possibile che si ripetano sfide tra squadre che facevano parte dello stesso girone.

Inter, Milan e Napoli

Le italiane che hanno superato la fase a Gironi sono Inter, Milan e Napoli. La formazione di Luciano Spalletti, inserita nel Gruppo A, ha chiuso il girone da prima in classifica (15 punti). Un girone non semplice per gli Azzurri che erano raggruppati con Liverpool, Ajax e Celtic. Delle sei gare disputate i partenopei ne hanno vinte 5, perdendone soltanto una.

Per gli ottavi il Napoli giocherà il ritorno in casa e si ritroverà contro una tra Bruges, Borussia Dortmund, Eintracht, PSG.

L’Inter di Simone Inzaghi, inserita nel Gruppo C, uno tra i più difficili, si è ritrovata contro Bayern Monaco, Barcellona e Plazn. La Beneamata è riuscita a qualificarsi al secondo posto con 10 punti. I nerazzurri hanno vinto tre gare, ne hanno pareggiata una ed hanno subito due sconfitte. Agli ottavi i lombardi potrebbero trovarsi contro una tra Benfica, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Porto e Tottenham. La prima gara sarà in casa.

Il Milan, che ha festeggiato il gran ritorno agli ottavi dopo tanti anni di assenza, si è qualificato secondo nel Gruppo E. I rossoneri si sono ritrovati contro il Salisburgo, il Chelsea e la Dinamo Zagabria. La prima sfida degli ottavi, che giocherà in casa, il Milan, si ritroverà contro una tra Manchester City, Porto, Real Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Tottenham.