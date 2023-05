Conference League, dove vedere Fiorentina-Basilea streaming live e diretta TV 8?

Giovedì 11 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per l’andata delle semifinali di Conference League tra Fiorentina-Basilea. Le due compagini, guidate da Vincenzo Italiano e Heiko Vogel, si sfideranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Conference League, Fiorentina-Basilea: come arrivano le due squadre

La Fiorentina si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I Viola, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 3-3 contro la Salernitana dell’ex Paulo Sousa ed hanno perso allo stadio Maradona per 1-0 contro il Napoli campione d’Italia. Il Basilea, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta in Super League svizzera. I rossoblù, infatti, hanno vinto per 1-4 in trasferta contro il Winterthur ed hanno perso in casa per 0-2 contro il Zurigo.

Conference League, Fiorentina-Basilea streaming live e diretta TV

La partita Fiorentina-Basilea, in programma giovedì 11 maggio alle ore 21:00, gara valida per l’andata delle semifinali di Conference League, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254). I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Attiva ora DAZN. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.