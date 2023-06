Domani sera, alle ore 21, all’ “Eden Arena” di Praga, si disputerà il match Fiorentina-West Ham, valido per la finale di Conference League. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-West Ham in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Fiorentina arriva a giocarsi l’atto conclusivo di Conference League dopo aver eliminato nell’ordine Braga, Sivasspor, Nizza e Basilea. Il West Ham, invece, ha eliminato Aek Larnaka, Gent e AZ Alkmaar. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-WEST HAM

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzales; Cabral. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.

Dove vedere Fiorentina-West Ham, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Fiorentina-West Ham, valido per la finale di Conference League, sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni il meglio della Conference League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.