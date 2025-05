Fiorentina-Viktoria Plzen, streaming gratis DAZN e diretta in chiaro TV8? Dove vedere Conference League

La Fiorentina ha pareggiato l'andata dei quarti di Conference League a Plzen con uno 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno: ecco dove vedere in tv e in streaming la sfida che può regalare la seconda semifinale di fila agli uomini di Italiano.

Giovedì 21 aprile alle ore 18:45 all'Artemio Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Viktoria Plzen, valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Lo 0-0 dell'andata lascia tutto aperto in chiave qualificazione, con i viola che si sono divorati alcune importanti occasioni ma hanno concesso opportunità importanti ai cechi. Per ripetere la cavalcata dello scorso anno, però, servirà una vittoria al Franchi per superare l'ostacolo del Viktoria e volare in semifinale, dove l'anno scorso la squadra di Italiano buttò fuori il Basilea.

Dove vedere Fiorentina-Viktoria Plzen in tv e streaming, Canale 5, DAZN o Sky?

La sfida Fiorentina-Viktoria Plzen sarà visibile su Sky Sport e Sky Calcio, pertanto la gara sarà anche disponibile in live streaming sull'app del servizio di Sky Go disponibile per smartphone, pc e tablet. Il match sarà però visibile anche in diretta streaming su DAZN, utilizzando l'applicazione del servizio disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv o collegandosi al sito tramite pc o tablet.