Viktoria Plzen-Fiorentina, streaming gratis DAZN e diretta in chiaro TV8? Dove vedere Conference League

Un anno fa, la Fiorentina compiva una grande cavalcata verso la finale di Conference League, poi persa contro il West Ham. Quest'anno i Viola vogliono provare a ripetersi: il prossimo scoglio è rappresentato dai cechi del Viktoria Plzen. Ecco dove vedere il match in tv e in streaming.

Giovedì 11 aprile alle ore 18:45 alla Doozan Arena di Plzen si disputerà il match Viktoria Plzen-Fiorentina, valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Dopo una grande cavalcata fino alla finale, la Fiorentina riprova l'impresa dell'anno scorso: i cechi sono un'ottima squadra ma non certo uno scoglio insormontabile, dunque i Viola hanno il dovere di provare a spingersi di nuovo almeno fino alle semifinali.

Dove vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in tv e streaming, Canale 5, Prime Video o Sky?

Il match Viktoria Plzen-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport e Sky Calcio, dunque la gara sarà anche visibile in streaming sull'app del servizio di Sky Go disponibile per smartphone, pc e tablet. La sfida sarà però visibile anche in diretta streaming su DAZN, utilizzando l'app del servizio disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv o collegandosi al sito tramite pc.