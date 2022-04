Coppa Italia, dove vedere Juventus-Fiorentina: streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Canale 5?

Questa sera, alle ore 21, all’ “Allianz Stadium” di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il match è valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Fiorentina, ecco un focus su questo match.

Nel match dell’ “Allianz Stadium” scopriremo chi tra i bianconeri e i viola approderà alla finale dell’ 11 maggio di Coppa Italia. Si ripartirà dallo 0-1 della gara d’andata giocata allo stadio “Franchi” di Firenze con la Juventus che è passata in vantaggio nei minuti conclusivi della sfida grazie all’autorete di Venuti. Ricordiamo che in Coppa Italia è ancora valida la regola del gol in trasferta, pertanto in caso di 0-1 viola si andrà ai tempi supplementari e se il risultato dovesse resistere, si procederà con i calci di rigore.



PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

Dove vedere Juventus-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Juventus-Fiorentina, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.