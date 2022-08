Coppa Italia, dove vedere Genoa-Benevento: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Lunedì 8 agosto, alle ore 21, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, il Genoa di Alexander Blessin ospiterà il Benevento di Fabio Caserta, il match è valido per i 32.esimi di finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Genoa-Benevento in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Dopo la retrocessione in Serie B, il “grifone” si appresta ad affrontare il campionato cadetto con l’intento di tornare subito in Serie A ma prima del debutto in campionato, il Genoa debutterà in Coppa Italia ospitando la “strega”. Il Benevento, invece, vuole dimenticare la delusione dei playoff della passata stagione e vuole puntare a giocarsi le sue carte per la promozione nella massima serie. Le due squadre, inoltre, si affronteranno il prossimo 20 agosto nella 2.a giornata di Serie B. La vincente di questa sfida affronterà nei 16.esimi di finale la vincente di Empoli-Spal. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Genoa-Benevento sarà diretta dal signor Andrea Colombo della sezione di Como, coaudiuvato da Vecchi e Vono, mentre il quarto uomo sarà Fiero. Var ed Avar saranno rispettivamente Nasca e S. Longo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-BENEVENTO

GENOA (4-4-2): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj, Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda. All. Blessin.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; El Kaouakibi, Barba, Glik, Masciangelo; Viviani, Koutsoupias, Ionita; Farias, Forte, Insigne. All. Caserta.

Dove vedere Genoa-Benevento, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Genoa-Benevento, valido per i 32.esimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito

www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.