Finale Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Mercoledì 24 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Inter. Le due compagini, guidate da Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi, si sfideranno in campo neutro allo stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia, Fiorentina-Inter: come arrivano le due squadre

La Fiorentina si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I Viola, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro l’Udinese ed hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Torino. L’Inter, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 4-2 contro il Sassuolo ed hanno perso in trasferta per 3-1 contro il Napoli. La Fiorentina, inoltre, sfiderà in finale di Conference League gli inglesi del West Ham il prossimo 7 giugno. L’Inter, invece, sfiderà in finale di Champions League il Manchester City di Guardiola il prossimo 10 giugno.

Coppa Italia, probabili formazioni Fiorentina-Inter

Le probabili formazioni della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, in programma mercoledì 24 maggio alle ore 21:00. Ecco i possibili undici scelti da Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.