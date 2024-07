Juventus-Lazio streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai, Mediaset, Sky? Dove vedere Coppa Italia

La Coppa Italia arriva alle sue fasi più calde: da una parte ci sarà la sfida tra Juve e Lazio, dall'altra quella tra Fiorentina e Atalanta. Ecco dove vedere Juventus-Lazio in diretta tv in chiaro e in streaming gratis, gara in programma martedì 2 aprile alle 21.

Martedì 2 marzo alle ore 21 allo stadio “Allianz Stadium” di Torino si disputerà il match Juventus-Lazio, valevole per la semifinale d'andata della Coppa Italia.

I bianconeri arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato che due goleade la Salernitana e il Frosinone, battuti rispettivamente 6-1 e 4-0: Yildiz in gol in entrambe le gare, con tripletta di Milik contro i ciociari e le reti di Weah, Cambiaso, Rugani e Miretti contro i campani. La Lazio invece ha vinto due volte per 1-0, facendo fuori il Genoa con un gol di Guendouzi e la Roma nel derby con un rigore di Zaccagni.

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming gratis: Canale 5 e Mediaset Play

La partita Juventus-Lazio sarà visibile su Canale 5, in diretta tv in chiaro e con un ampio pre e post partita. La gara, però, sarà visibile anche gratuitamente in streaming: basterà infatti collegarsi a Mediaset Play, piattaforma streaming di Mediaset, per vedere il match. Sulla stessa piattaforma, poi, si potranno trovare anche gli highlights a fine gara e le clip con le reti segnate già durante lo svolgimento della sfida.