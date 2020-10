Europa League, Young Boys Roma dove vedere: streaming e diretta tv

− YOUNG BOYS ROMA DOVE VEDERE

Il match tra Young Boys e Roma valido per la prima giornata del gruppo A di Europa League andrà in onda domani a partire dalle 18:55. I giallorossi arriveranno allo Stadion Wankdorf di Berna dopo un ottimo periodo di forma, contraddistinto da due importanti vittorie consecutive in campionato, contro Udinese e Benevento. Bene tutto il pacchetto offensivo, guidato dal solito Dzeko.

Quanto agli svizzeri dello Young Boys, si trovano per adesso al secondo posto in classifica alla pari del Lausanne Sport nel proprio campionato. Dopo il successo nel turno precedente contro il Vaduz, infatti, la squadra di Seoane ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Servette sabato pomeriggio. Domani sera in concomitanza della sfida tra Young Boys e Roma, ci sarà anche il match tra le altre due squadre del gruppo A, Cska Sofia-Cluj. Nel dettaglio, Young Boys Roma dove vedere.

Young Boys Roma dove vedere, diretta e streaming su Sky

La gara tra Young Boys e Roma sarà trasmessa domani a partire dalle 18:55 sulla rete satellitare Sky e precisamente sul canale Sky Sport (numero 253). Per gli abbonati, inoltre, sarà possibile assistere alla visione del match di Europa League direttamente sulla piattaforma streaming Sky Go, utilizzabile tramite diversi dispositi: pc, notebook, smartphone, tablet. Da non dimenticare, anche la piattaforma Now Tv, il servizio in streaming e in on demand sempre legato a Sky. Per quanto riguarda la telecronaca, parola a Dario Massara, che sarà accompagnato dal commento tecnico dell’ex giocatore, Lorenzo Minotti.