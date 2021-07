Probabili formazioni Italia Spagna Euro2020: Chiesa e Verratti titolari

Le probabili formazioni di Italia-Spagna Euro2020, le scelte di Mancini e Luis Enrique: Chiesa in vantaggio su Berardi, Morata confermato ancora in attacco.

La prima semifinale di questi Europei vedrà una sfida “classica” dell’ultimo decennio. Da una parte l’Italia, che dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola, uscito per infortunio nei quarti contro il Belgio. Il terzino della Roma dovrà operarsi al tendine d’Achille e si prevede uno stop di 5-6 mesi. Pronto a subentrare al suo posto Emerson. Dall’altra parte la Spagna, che a fatica ha superato la sorprendente Svizzera ai quarti solamente ai calci di rigore. Il ct Luis Enrique però è tranquillo. Come aveva affermato in conferenza stampa prima dell’incontro con gli Elvetici: “Ho visto qualche nazionale migliore della Spagna? No”. I precedenti agli Europei tra le due squadre sono numerosi. A Euro2008 gli iberici si imposero ai rigori sull’Italia campione del mondo in carica, andando poi a vincere il torneo. A Euro2012 invece la partita fu l’atto conclusivo, la finale. Il risultato però fu un netto 4-0 in favore della Spagna. Infine a Euro2016, gli Azzurri di Conte vinsero 2-0 agli ottavi di finale contro una Spagna ormai alla fine del proprio ciclo.

Probabili formazioni di Italia-Spagna Euro2020, le scelte di Mancini e Luis Enrique

Per Mancini pochi dubbi. Emerson andrà a ricoprire il vuoto lasciato da Spinazzola e Chiesa, dopo l’ottima prestazione contro il Belgio, è in vantaggio di Berardi. A centrocampo Verratti sembra avere la meglio su Locatelli. Luis Enrique invece ripropone la stessa Spagna che ha battuto la Svizzera. Confermato davanti ancora Morata nonostante i troppi errori sotto porta. Lo juventino, dopo le minacce ricevute, ha reagito con il goal decisivo agli ottavi contro la Croazia. Da sempre però ha dichiarato che Chiellini è uno dei difensori più tosti contro cui ha giocato.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique