Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Olanda-Lettonia: streaming e diretta tv Mediaset?

Olanda-Lettonia, i tulipani a caccia del riscatto. Dopo la clamorosa sconfitta nella prima sfida del girone contro la Turchia, la nazionale di De Boer vuole subito voltare pagina nella sfida contro i lettoni. Il match Olanda-Lettonia, valido per il secondo turno del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca sabato 27 marzo alle ore 18 nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Anche gli ospiti, allenati da Kazakevics, sono a zero punti dopo aver perso 2-1 contro il Montenegro. Gli olandesi devono invertire subito la rotta dopo la prima sconfitta per evitare che Norvegia e Turchia prendano subito il largo in classifica. Ricordiamo che l’Olanda non si qualificò ai Mondiali di Russia 2018.

Le probabili formazioni di Olanda-Lettonia

OLANDA (4-2-3-1):Krul; Tete, De Ligt, Blind, Wijndal; De Roon, De Jong; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay.

LETTONIA (4-4-2):Steinbors; Savalnieks, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis; Kamess, Zjuzins, Tobers, Ciganiks; Ikaunieks, Uldrikis.



Dove vedere Olanda-Lettonia qualificazioni Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset?

Il match Olanda-Lettonia, valido come secondo turno del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non sarà trasmesso né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming gratuita sul territorio italiano. Mediaset trasmetterà solamente la sfida Serbia-Portogallo in diretta televisiva sul canale 20 alle ore 20.45 con la telecronaca di Callegari e Paganin.