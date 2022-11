Giovedì 24 novembre, alle ore 17 (ora italiana), al “Ras Abu Aboud” di Doha (Qatar), si disputerà Portogallo-Ghana, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo H dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Portogallo-Ghana in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match del Gruppo H di Qatar 2022.

Il Portogallo è alla sua ottava partecipazione ad una Coppa del Mondo e si è qualificato per questi Mondiali dopo aver battuto la Macedonia del Nord ai playoff Uefa. Il Ghana, invece, è al suo quarto Mondiale e nelle qualificazioni della confederazione africana ha eliminato ai playoff la Nigeria. Fanno parte di questo girone anche Uruguay e Corea del Sud che si affronteranno sempre il 24 novembre alle ore 14 (ora italiana) all’Education City Stadium di Al Rayyan.

DOVE VEDERE I MONDIALI QATAR 2022

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-GHANA

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. C.T: Santos.

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Odoi, Salisu, Amartey, Baba; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams. C.T: Addo.

Dove vedere Portogallo-Ghana, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Portogallo-Ghana, valevole per la 1.a giornata del Gruppo H dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it