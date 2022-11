Qatar 2022 streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai o Sky? Dove vedere i Mondiali

DOVE VEDERE MONDIALI QATAR 2022, STREAMING E DIRETTA TV – Manca ormai sempre meno ad uno dei Mondiali più atipici di sempre, il primo che si disputerà in inverno e il secondo di fila al quale non parteciperà la nostra Nazionale. Dopo il fallimento di Giampiero Ventura del 2018, infatti, anche Roberto Mancini ha mancato l’approdo a Qatar 2022 nonostante il trionfo di Euro2020. In ogni caso, i Mondiali di calcio sono comunque uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, pertanto saremo comunque tutti incollati al televisore per guardare quella che sarà l’ultima rassegna iridata per campioni come Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Rai o Sky? Ecco dove vedere i Mondiali di Qatar 2022 in tv in chiaro e in streaming gratis

Tutte le gare dei Mondiali di Qatar 2022 saranno esclusivo appannaggio della Rai. In particolare, saranno Rai 1, Rai 2 e Rai Sport i canali designati per trasmettere tutte le partite in programma tra novembre e dicembre nel Paese arabo. Non ci saranno, dunque, gare trasmesse su Sky o sulle reti Mediaset.

Date, orari e programmazione di tutte le gare del Mondiale 2022: i gironi

Ecco la data, l’orario e il canale di riferimento per ciascuna delle gare in programma per Qatar 2022.

20 novembre:

GIRONE A – Qatar-Ecuador, ore 17 (Rai 1)21 novembre:

GIRONE B – Inghilterra-Iran, ore 14 (Rai 2)

GIRONE B – Stati Uniti-Galles, ore 20 (Rai 1)

GIRONE A – Senegal-Olanda, ore 17 (Rai 2)

22 novembre:

GIRONE C – Argentina-Arabia Saudita, ore 11 (Rai 2)

GIRONE D – Danimarca-Tunisia, ore 14 (Rai 2)

GIRONE C – Messico-Polonia, ore 17 (Rai 2)

GIRONE D – Francia-Australia, ore 20 (Rai 1)

23 novembre:

GIRONE F – Marocco-Croazia, ore 11 (Rai 2)

GIRONE E – Germania-Giappone, ore 14 (Rai 2)

GIRONE E – Spagna-Costa Rica, ore 17 (Rai 2)

GIRONE F – Belgio-Canada, ore 20 (Rai 1)

24 novembre:

GIRONE G – Svizzera-Camerun, ore 11 (Rai 2)

GIRONE H – Uruguay-Corea del Sud, ore 14 (Rai 2)

GIRONE H – Portogallo-Ghana, ore 17 (Rai 2)

GIRONE G – Brasile-Serbia, ore 20 (Rai 1)

25 novembre:

GIRONE B – Galles-Iran, ore 11 (Rai 2)

GIRONE A – Qatar-Senegal, ore 14 (Rai 2)

GIRONE A – Olanda-Ecuador, ore 17 (Rai 2)

GIRONE B – Inghilterra-Stati Uniti, ore 20 (Rai 1)

26 novembre:

GIRONE D – Tunisia-Australia, ore 11 (Rai 2)

GIRONE C – Polonia-Arabia Saudita, ore 14 (Rai 2)

GIRONE D – Francia-Danimarca, ore 17 (Rai 1)

GIRONE C – Argentina-Messico, ore 20 (Rai 1)

27 novembre:

GIRONE E – Giappone-Costa Rica, ore 11 (Rai 2)

GIRONE F – Belgio-Marocco, ore 14 (Rai 1)

GIRONE F – Croazia-Canada, ore 17 (Rai 1)

GIRONE E – Spagna-Germania ore 20 (Rai 1)

28 novembre:

GIRONE G – Camerun-Serbia, ore 11 (Rai 2)

GIRONE H – Corea del Sud-Ghana, ore 14 (Rai 2)

GIRONE G – Brasile-Svizzera ore 17 (Rai 1)

GIRONE H – Portogallo-Uruguay, ore 20 (Rai 1)

29 novembre:

GIRONE A – Olanda-Qatar, ore 16 (Rai 1)

GIRONE A – Ecuador-Senegal, ore 16 (Rai Sport)

GIRONE B – Galles-Inghilterra, ore 20 (Rai 1)

GIRONE B – Iran-Stati Uniti, ore 20 (Rai Sport)

30 novembre:

GIRONE D –Tunisia-Francia, ore 16 (Rai 1)

GIRONE D – Australia-Danimarca, ore 16 (Rai Sport)

GIRONE C – Polonia-Argentina, ore 20 (Rai 1)

GIRONE C – Arabia Saudita-Messico, 20 (Rai Sport)

1 dicembre:

GIRONE F – Croazia-Belgio, ore 16 (Rai 1)

GIRONE F – Canada-Marocco, ore 16 (Rai Sport)

GIRONE E – Giappone-Spagna, ore 20 (Rai 1)

GIRONE E – Costa Rica-Germania, ore 20 (Rai Sport)

2 dicembre:

GIRONE H – Corea del Sud-Portogallo, ore 16 (Rai 1)

GIRONE H – Ghana-Uruguay, ore 16 (Rai Sport)

GIRONE G – Camerun-Brasile, ore 20 (Rai 1)

GIRONE G – Serbia-Svizzera, ore 20 (Rai Sport)

Dove vedere le partite dei Mondiali di Qatar 2022: Rai o Sky? La fase finale

OTTAVI DI FINALE: Tutti su Rai 1

Prima gruppo A-seconda gruppo B (partita 1), 3 dicembre ore 16

Prima gruppo C-seconda gruppo D (partita 2), 3 dicembre ore 20

Prima gruppo E-seconda gruppo F (partita 3), 5 dicembre ore 16

Prima gruppo G-seconda gruppo H (partita 4), 5 dicembre ore 20

Prima gruppo B-seconda gruppo A (partita 5), 4 dicembre ore 20

Prima gruppo D-seconda gruppo C (partita 6), 4 dicembre ore 16

Prima gruppo F-seconda gruppo E (partita 7), 6 dicembre ore 16

Prima gruppo H-seconda gruppo G (partita 8), 6 dicembre ore 20

QUARTI DI FINALE: Tutti su Rai 1

Vincente partita 1-Vincente partita 2 (A), 9 dicembre ore 16

Vincente partita 3-Vincente partita 4 (B), 9 dicembre ore 20

Vincente partita 5-Vincente partita 6 (C), 10 dicembre ore 16

Vincente partita 7-Vincente partita 8 (D), 10 dicembre ore 20

SEMIFINALI: Tutte su Rai 1

Vincente partita A-vincente partita B (1), 13 dicembre ore 20

Vincente partita C-vincente partita D (2), 14 dicembre ore 20

FINALE 3-4° POSTO: Rai 1

Perdente partita 1-Perdente partita 2, 17 dicembre ore 16

FINALE: Rai 1

Vincente partita 1-Vincente partita 2, 18 dicembre ore 16