Live Aston Villa – Manchester City: Guardiola pronto a mettere le mani sulla Premier

ASTON VILLA – MANCHESTER CITY

Calcio d’inizio previsto alle 21:15

PRIMO TEMPO

Formazioni Aston Villa – Manchester City

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Nakamba; Traore, Watkins, El Ghazi. Allenatore Dean Smith

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Foden. Allenatore Josep Guardiola

Pre-partita Aston Villa – Manchester City

Allo Stadio Villa Park scende in campo la storia del calcio inglese. L’Aston Villa è uno dei club più antichi (fondato nel 1874) e vincenti d’Inghilterra e il City dalla sua vanta come anno di fondazione il 1890 (rifondato successivamente nel 1894). Di certo le squadre non giocano per lo stesso obbiettivo, Guardiola vuole i 3 punti per ipotecare la Premier League. Il Manchester City al momento ha 8 punti di vantaggio sui rivali del Manchester United e mancano 6 partite alla fine del campionato.

L’Aston Villa naviga a metà classifica e la zona retrocessione non è un pericolo (il Fulham terz’ultimo ha 17 punti in meno). A motivare gli uomini di Smith c’è anche una sorta di rivincita morale contro uno dei club fondatori della Super League. Dimostrare che il calcio non è fatto solo da milioni di euro potrebbe dare all’Aston Villa la giusta spinta per piegare il City.