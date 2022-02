Dove vedere Liverpool-Leicester, streaming LIVE e diretta TV8?

Questa sera, alle ore 20.45, ad “Anfield”, il Liverpool di Jurgen Klopp ospiterà il Leicester di Brendan Rodgers,

il match è valido per la 24.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Liverpool-Leicester in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Dopo il successo per 3-1 contro il Cardiff in Fa Cup, il Liverpool si concentra sul campionato dove è secondo con 48 punti (14 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno di campionato ha battuto in trasferta il Crystal Palace 1-3. Il Leicester, invece, è reduce dall’eliminazione in Fa Cup contro il Nottingham per 4-1 e in campionato ha 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) e nell’ultimo turno in campionato ha pareggiato per 1-1 contro il Brighton.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-LEICESTER

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Diogo Jota. All. Klopp.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Justin, Amartey, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Daka. All. Rodgers.

Dove vedere Liverpool-Leicester, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Liverpool-Leicester, valevole per la 24.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.