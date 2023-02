Premier League, probabili formazioni Arsenal-Manchester City: le scelte di Arteta e Guardiola

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la ventitreesima giornata di Premier League, massima competizione inglese, tra Arsenal-Manchester City. Le due compagini, guidate da Mikel Arteta e Pep Guardiola, si sfideranno all’Emirates Stadium, uno stadio britannico che si trova nel quartiere londinese di Islington.

Premier League, Arsenal-Manchester City: come arrivano le due squadre

L’Arsenal si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di Premier League. I Gunners, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro l’Everton ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Brentford. Il Manchester City, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I citizens, infatti, hanno perso 1-0 in trasferta contro il Tottenham ed hanno vinto 3-1 in casa contro l’Aston Villa.

Premier League, probabili formazioni Arsenal-Manchester City

Le probabili formazioni del match di Premier League Arsenal-Manchester City. Ecco le scelte di Mikel Arteta e Pep Guardiola.

Probabile formazione Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli. Allenatore: Arteta

Probabile formazione Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Walker, Akanji, Laporte; Mahrez, Rodri, Gundogan, Grealish; De Bruyne, Silva; Haaland. Allenatore: Guardiola.