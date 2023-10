Fulham-Chelsea diretta tv e streaming live Sky o DAZN? Dove vedere Premier League

Fulham-Chelsea è il posticipo del settimo turno della Premier League, massimo campionato inglese. Scopriamo insieme dove poter vedere in diretta televisiva e streaming live le immagini di questo sentito derby del Tamigi londinese. Fulham inaspettatamente davanti ai bleus in classifica

Fulham-Chelsea si giocherà lunedi 2 ottobre alle ore 20:45 presso lo stadio Craven Cottage di Londra. La gara è valevole per la settima giornata della Premier League inglese. Questo interessante posticipo è uno dei tantissimi derby di Londra: Fulham e Chelsea sono due quartieri confinanti della capitale inglese divisi dallo scorrere del fiume Tamigi.

Andiamo a vedere in che modo sarà possibile seguire in diretta televisiva e in streaming live l'evolversi di questa interessantissima sfida. Fulham con 8 punti in classifica che precede il Chelsea di Pochettino fermo a 5 lunghezze ed ancora alla ricerca dell'identità giusta per tornare ad essere una grande del calcio inglese.

Probabili formazioni del match di Craven Cottage

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Ream, Castagne; Palhinha, Reed; Wilson, Pereira, Willian; Jimenez.

All. Marco Silva

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Enzo Fernandez, Ugochukwu; Sterling, Jackson, Mudryk.

All. Pochettino

Dove vedere Fulham-Chelsea in tv e streaming

Fulham-Chelsea si giocherà lunedi 2 ottobre alle ore 20:45 presso lo stadio Craven Cottage di Londra. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, in diretta TV su Sky Sport - Canale 201 e su Sky Sport 4K - Canale 213 per tutti i clienti abbonati.

Inoltre sarà possibile seguire il match in streaming live su Sky GO e su NOW TV scaricando l'apposita applicazione su un qualsiasi dispositivo mobile.

Fulham-Chelsea 2-1, le immagini della scorsa stagione