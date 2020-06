Consigli Fantacalcio 29.a giornata di Serie A: Lautaro Martinez torna al goal?

Consigli Fantacalcio 29.a giornata. Archiviata la 28.a giornata di Serie A e dopo il turno di riposo di lunedì, martedì 30 giugno si apre la 29.a giornata con due anticipi: alle ore 19.30 all’ Olimpico Grande Torino ci sarà Torino-Lazio, in serata alle 21.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova è in programma Genoa-Juventus. Mercoledì 1° luglio si disputeranno ben sei gare con due gare alle ore 19.30, ovvero Bologna-Cagliari ed Inter-Brescia; mentre alle ore 21.45 si giocheranno le seguenti gare: Fiorentina-Sassuolo; Verona-Parma; Lecce-Sampdoria e Spal-Milan. Giovedì 2 luglio la 29.a giornata di Serie A si concluderà con i due posticipi: alle ore 19.30 al ‘Gewiss Stadium’ è in programma Atalanta-Napoli, mentre alle ore 21.45 allo stadio Olimpico si giocherà Roma-Udinese. Ecco riportati i Consigli Fantacalcio per la 29.a giornata di Serie A.

Consigli Fantacalcio 29.a giornata, gli estremi difensori su cui puntare



Gare complicate negli anticipi del martedì, nel match tra Torino e Lazio è preferibile puntare su Strakosha, reduce dal goal incassato contro la Fiorentina ma il portiere albanese è preferibile a Sirigu, reduce dai quattro goal subiti contro il Cagliari. In Genoa-Juventus il consigliato è Szczesny che contro il Lecce ha mantenuto la porta inviolata.

Nei due anticipi di mercoledì alle ore 19.30 la scelta di giornata è Handanovic che potrebbe anche non subire reti contro il Brescia, mentre sulla gara del Dall’Ara siamo orientati a scegliere Skorupski. Guardando alle gare delle 21.45 si può schierare Dragowski nel match interno della Fiorentina contro il Sassuolo e l’altra scelta ricade su Donnarumma reduce dalla porta inviolata contro la Roma.

Nei posticipi di giovedì, in Atalanta-Napoli non ci sentiamo di andare su Gollini e Ospina, che dovrebbe riprendere il posto da titolare, in quanto il match di Bergamo può regalare diversi goal. In Roma-Udinese torna Pau Lopez tra i giallorossi e quindi è schierabile.

I difensori da schierare al Fantacalcio nella 29.a giornata di Serie A



Nel match dell’ Olimpico Grande Torino siamo più orientati nel scegliere l’affidabile Acerbi piuttosto che i difensori granata dopo il match deludente di Cagliari. In Genoa-Juventus uno tra Bonucci e De Ligt è schierabile, inoltre il difensore olandese è reduce dal goal contro il Lecce.

Per quanto riguarda le gare delle ore 19.30 di mercoledì, si può schierare Tomiyasu in Bologna-Cagliari ma nei sardi anche Ceppitelli è schierabile. Nel match di San Siro tra Inter e Brescia siamo orientati ai due goleador del match vinto dai nerazzurri a Parma, ovvero De Vrij e Bastoni. Passando alle gare delle 21.45, in Fiorentina-Sassuolo si devono schierare Pezzella e Rogerio, il difensore del Sassuolo è reduce dal gran goal al Verona; per quanto riguarda lo scontro salvezza del Via del Mare tra Lecce e Sampdoria il consigliato è Calderoni, difensore dei salentini; in Spal-Milan il solito Theo Hernandez si deve schierare in formazione, il terzino del Milan sta sfornando ottime prestazioni; nel match del Bentegodi tra Verona e Parma le due scelte migliori sono Faraoni e Pezzella, quest’ultimo ha fatto una buona gara contro l’Inter.

Atalanta-Napoli di giovedì alle 19.30 è senza dubbio il match più importante della giornata, i due difensori prescelti sono il solito Gosens e Koulibaly. Infine in Roma-Udinese uno tra Mancini e Smalling è schierabile.

29.a giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

In Torino-Lazio vasta scelta nel centrocampo biancoceleste con Luis Alberto e Milinkovic Savic che non si possono lasciare fuori dall’undici titolare. Nel match di Marassi si può provare la sorpresa Schone ma il centrocampista rossoblu non sta brillando mentre nella Juventus diversi ballottaggi con Matuidi l’unico sicuro di giocare dal 1′ minuto.

Bella gara quella tra Bologna e Cagliari con Soriano per gli emiliani e Nainggolan per i sardi schierabili nella formazione titolare. In Inter-Brescia per i nerazzurri Brozovic dovrebbe partire dalla panchina e dunque la scelta a centrocampo ricade su Barella, nelle ‘rondinelle’ occhio alla sorpresa Tonali. Nel match tra Fiorentina e Sassuolo diversi dubbi su chi schierare del centrocampo viola ma considerando la posizione avanzata di Chiesa e Ribery nel tridente offensivo, questi ultimi due sono le scelte migliori; in Lecce-Sampdoria sono schierabili Mancosu (rigorista) e Saponara per il Lecce, nei doriani Jankto e Ramirez si possono rischiare; in Spal-Milan optiamo per i rossoneri Calhanoglu e Castillejo; in Verona-Parma sono schierabili Amrabat e Lazovic per gli scaligeri, mentre nei ducali il prescelto è Kulusevski.

Nel match tra Atalanta e Napoli si possono schierare De Roon e Gomez tra i bergamaschi, mentre nel Napoli Fabian Ruiz è il miglior centrocampista dei partenopei. Infine in Roma-Udinese si può tentare la carta De Paul tra i friulani.

Consigli Fantacalcio giornata 28, ecco i migliori bomber

Nel primo anticipo della 29.a giornata, Torino-Lazio, si possono schierare entrambi gli attaccanti delle due squadre, ovvero Belotti ed Immobile con occhio anche a Caicedo che da subentrato potrà dare il suo contributo alla formazione di Inzaghi. In Genoa-Juventus andiamo dalla parte dei bianconeri con Ronaldo e Dybala da schierare anche in coppia considerando ballerina la difesa del Genoa.

Nelle due gare di mercoledì alle 19.30 i due bomber da schierare sono Joao Pedro del Cagliari e Lautaro Martinez dell’Inter, infatti nei nerazzurri potrebbe riposare Lukaku. Guardando alle sfide delle 21.45 sono da schierare Cutrone e Boga in Fiorentina-Sassuolo; in Lecce-Sampdoria sia Babacar che Bonazzoli sono schierabili ma se avete in rosa altri attaccanti teneteli per la panchina; in Spal-Milan è preferibile l’utilizzo di Rebic anziché Petagna nonostante quest’ultimo nel turno precedente contro il Napoli ha segnato; in Verona-Parma poche certezze sull’attacco scaligero, mentre negli emiliani uno tra Cornelius e Gervinho è schierabile.

Nel match tra Atalanta e Napoli, Zapata per i bergamaschi ma occhio anche a Muriel (autore di una doppietta contro l’Udinese) e nel Napoli Mertens è preferibile a Insigne. In Roma-Udinese siamo orientati su Dzeko e Lasagna.

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 29.a giornata

Modulo (3-4-3): Donnarumma; Theo Hernandez, Bastoni, Gosens; Luis Alberto, Nainggolan, Chiesa (Ribery), Calhanoglu; Ronaldo, Lautaro, Dzeko.

Panchina: Handanovic; De Ligt, Pezzella; Kulusevski, Barella; Joao Pedro, Gervinho.