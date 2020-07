Consigli Fantacalcio 30.a giornata di Serie A: Gosens ancora in rete?

Consigli Fantacalcio 30.a giornata. Campionato di Serie A senza sosta e che prosegue con la 30.a giornata. Il turno si aprirà sabato 4 luglio con ben 3 anticipi: alle ore 17.15 all’ Allianz Stadium va in scena Juventus-Torino, derby della ‘Mole’; alle 19.30 al ‘Mapei Stadium’ è in programma Sassuolo-Lecce e alle ore 21.45 all’ Olimpico ci sarà Lazio-Milan. Domenica 5 luglio alle 17.15 a San Siro apre Inter-Bologna, sono 5 invece le gare delle 19.30: Brescia-Verona; Cagliari-Atalanta; Parma-Fiorentina; Sampdoria-Spal e Udinese-Genoa. Alle ore 21.45 al San Paolo è in programma il big match di questa 30.a giornata di Serie A, Napoli-Roma. Ecco riportati i Consigli Fantacalcio per la 30.a giornata di Serie A.

Consigli Fantacalcio 30.a giornata, gli estremi difensori su cui puntare



Partendo dal derby di Torino è schierabile Szczesny che è preferibile al granata Sirigu. Infatti il portiere polacco sta offrendo buone prestazioni in questa parte finale della stagione tralasciando il goal subito contro il Genoa. In Sassuolo-Lecce la nostra scelta ricade su Consigli, il portiere neroverde rientrerà tra i pali dopo il riposo concesso contro la Fiorentina. In Lazio-Milan l’impiego di Strakosha è preferibile a Donnarumma, reduce dai due goal incassati contro la Spal.

Nelle gare della domenica la scelta migliore è Handanovic impegnato domenica alle 17.15 contro il Bologna a San Siro. Dando un rapido sguardo alle gare delle 19.30 due portieri che possono essere schierati sono Audero impegnato contro la Spal e Musso impegnato contro il Genoa, tra i due è preferibile il friulano che contro la Roma ha mantenuto la porta inviolata. In Napoli-Roma si potrebbe puntare su Meret, prenderà il posto dell’infortunato Ospina.

I difensori da schierare al Fantacalcio nella 30.a giornata di Serie A



Nel derby tra Juventus e Torino si pende dalla parte dei bianconeri con uno tra Bonucci e De Ligt da schierare ma forse tra i due è preferibile l’olandese. Nel match del ‘Mapei Stadium’ si può schierare Muldur che sta facendo bene con la maglia neroverde e infine in Lazio-Milan si può schierare Acerbi per i biancocelesti, mentre nei rossoneri il solito Theo Hernandez.

Guardando al match dell’Inter contro il Bologna i consigliati per questo match sono Bastoni e Young, reduce dal goal contro il Brescia. In Brescia-Verona i due consigliati del match del ‘Rigamonti’ sono Sabelli tra le rondinelle e Rrhamani per gli scaligeri; in Cagliari-Atalanta ci sentiamo di andare tra i bergamaschi con Hateboer e Gosens le due scelte migliori con quest’ultimo ancora una volta a segno contro il Napoli; in Parma-Fiorentina possiamo scegliere Gagliolo tra i ducali e Pezzella nei viola; in Sampdoria-Spal i consigliati sono Yoshida nei blucerchiati e Vicari che nonostante l’autorete contro il Milan ha fornito un’ottima prestazione; in Udinese-Genoa è schierabile tra i fiulani Stryger Larsen. Nel posticipo tra Napoli e Roma si possono schierare Koulibaly per i partenopei e Smalling per i giallorossi.

30.a giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

In Juventus-Torino si può schierare Bentancur per i bianconeri mentre nei granata si può rischiare Verdi; in Sassuolo-Lecce due centrocampisti da schierare sono Locatelli per il Sassuolo e Saponara per i salentini; nell’ultimo anticipo del sabato, Lazio-Milan, Luis Alberto e Milinkovic non possono essere lasciati in panchina con un occhio particolare a Lazzari, che sta fornendo delle ottime prestazioni, invece nei rossoneri Calhanoglu è schierabile ed occhio alla sorpresa Saelemaekers.

Nel match dell’Inter contro il Bologna l’unico che è sicuro del posto da titolare è Barella, il centrocampista sardo è da schierare per questo match, ed occhio ad Eriksen che dovrebbe giocare titolare, mentre nel Bologna l’unica scelta ricade su Soriano che gioca anche più avanzato. In Brescia-Verona si può schierare Tonali per il Brescia, mentre nel Verona Lazovic e Verre stanno facendo molto bene e anche Amrabat non si può trascurare; in Cagliari-Atalanta sono schierabili Nainggolan e Gomez; in Parma-Fiorentina vasta scelta nel centrocampo ducale con Kulusevski prima scelta ma anche uno tra Kucka e Kurtic si può schierare, nei viola, invece, Ribery è preferibile a Chiesa anche se il francese potrebbe anche rifiatare considerando che è reduce dall’infortunio; in Sampdoria-Spal dopo la doppietta di rigore cintro il Lecce Gaston Ramirez è da inserire nella formazione titolare, mentre nei ferraresi si può provare Valoti; in Udinese-Genoa Fofana e De Paul sono i due consigliati per il match della Dacia Arena. Infine nel posticipo Napoli-Roma Fabian Ruiz per i partenopei e Pellegrini e Mkhitaryan nei giallorossi sono i consigliati per il match del San Paolo.

Consigli Fantacalcio giornata 30, ecco i migliori bomber

Nel derby della ‘Mole’ si possono schierare in coppia Ronaldo e Dybala, entrambi a segno nel match della Juventus contro il Genoa a Marassi, mentre nel Torino Belotti si può provare. In Sassuolo-Lecce sia Boga che Caputo sono da inserire nella formazione titolare; in Lazio-Milan mancheranno per squalifica Immobile e Caicedo per i biancocelesti e quindi il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Correa, nei rossoneri Rebic partirà titolare ma occhio ad Ibrahimovic, che nella ripresa troverà sicuramente spazio.

In Inter-Bologna Lautaro è sicuro del posto da titolare mentre Lukaku è in ballottaggio con Sanchez, che sta facendo molto bene; nel Bologna Barrow si può provare. Nel match del Rigamonti tra Brescia e Verona uno tra Donnarumma e Torregrossa è schierabile, inserire entrambi in formazione potrebbe essere un rischio; nel Verona occhio a Di Carmine anche se non è sicuro di partire titolare. In Cagliari-Atalanta diversi dubbi nelle nostre scelte, infatti nel Cagliari si può schierare Joao Pedro anche se Simeone sta segnando con continuità però il brasiliano è rigorista; nell’Atalanta Ilicic e Zapata sono in ballottaggio con Pasalic e Muriel. In Parma-Fiorentina sono schierabili Cornelius e Gervinho, ma forse la scelta migliore è il centravanti danese; in Sampdoria-Spal potrebbe rientrare dal 1’minuto Quagliarella, mentre nei ferraresi il solito Petagna è schierabile; in Udinese-Genoa Lasagna potrebbe riposare, quindi uno tra Okaka e Nestorovski è schierabile, mentre nel Genoa diversi ballottaggi in attacco. Infine in Napoli-Roma si può schierare uno tra Mertens ed Insigne, mentre nei giallorossi torna Dzeko dal 1’minuto.

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 30.a giornata

Modulo (3-4-3): Musso; Theo Hernandez, Bastoni, Gosens; Milinkovic, Nainggolan, Kulusevski, De Paul; Ronaldo, Caputo, Joao Pedro.

Panchina: Audero; De Ligt, Young; Ramirez, Fabian Ruiz; Dybala, Lautaro.