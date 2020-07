Consigli Fantacalcio 31.a giornata di Serie A: Immobile bomber di giornata?

Consigli Fantacalcio 31.a giornata di Serie A. Serie A che riparte martedì 7 luglio con 2 anticipi: alle ore 19.30 a ‘Via del Mare’ è in programma Lecce-Lazio, mentre alle ore 21.45 a ‘San Siro’ si giocherà il big match di questa 31.a giornata di Serie A, Milan-Juventus. Mercoledì 8 luglio due gare si disputeranno alle 19.30: al ‘Franchi’ è in programma Fiorentina-Cagliari, mentre a ‘Marassi’ si giocherà Genoa-Napoli. Quattro, invece, le gare delle ore 21.45: Atalanta-Sampdoria; Bologna-Sassuolo; Roma-Parma e Torino-Brescia. La 31.a giornata di Serie A si concluderà giovedì con 2 posticipi: alle 19.30 al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara si giocherà Spal-Udinese e alle ore 21.45 al ‘Bentegodi’ di Verona è in programma Verona-Inter. Ecco riportati i Consigli Fantacalcio per la 31.a giornata di Serie A.

Consigli Fantacalcio 31.a giornata, gli estremi difensori su cui puntare



Nel match di ‘Via del Mare’ complicato scegliere un estremo difensore dopo lo scorso turno di campionato con Gabriel reduce dai 4 goal incassati contro il Sassuolo e Strakosha, reduce dalle 3 reti subite contro il Milan. In Milan-Juventus torna Szczesny nei bianconeri dopo il turno di riposo concesso da Sarri nel derby di Torino dove ha giocato Buffon ma in mancanza di alternative sia il portiere polacco che Donnarumma si possono comunque schierare per questo turno.

In Fiorentina-Cagliari dovrebbe essere confermato Terracciano al posto di Dragowski nei viola, pertanto per questo match ci sentiamo di dare fiducia al portiere della Fiorentina rispetto a Cragno. In Genoa-Napoli dovrebbe giocare ancora Meret al posto di Ospina che è in ripresa dall’infortunio. Analizzando le gare delle 21.45 si può schierare Gollini, reduce dalla porta inviolata contro il Cagliari; è schierabile anche Skorupski, prestazione superlativa per lui contro l’Inter e in queste gare serali la terza scelta va su Pau Lopez, rientrato nel match contro il Napoli; infine in Torino-Brescia ci sentiamo di oltrepassare sul match dell’Olimpico Grande Torino.

Guardando alle gare del giovedì, nonostante i due goal incassati contro il Genoa Musso potrebbe avere un match alla portata contro la Spal; in Verona-Udinese occhio alla voglia di riscatto dell’Inter con Handanovic preferibile a Silvestri.

I difensori da schierare al Fantacalcio nella 31.a giornata di Serie A



Nel match di ‘Via del Mare’ si potrebbe rischiare Lucioni nei salentini, infatti il capitano del Lecce ha trovato il goal contro la Lazio, mentre nei biancocelesti andiamo su Acerbi anche se contro il Milan non ha offerto una buona prestazione come tutto il resto della squadra. In Milan-Juventus l’ottimo Theo Hernandez è assolutamente da schierare, nella Juventus scegliamo Bonucci.

Nel match della Fiorentina contro il Cagliari non ci sarà Pezzella nei viola, squalificato, pertanto il consigliato è Lirola; nei sardi si può utilizzare Klavan. In Genoa-Napoli squalificato Koulibaly negli azzurri e quindi la scelta ricade su uno tra Maksimovic o Manolas ma il primo è preferibile al difensore greco. Difficile scegliere un difensore nell’ottima Atalanta di Gasperini ma il prescelto è il solito Gosens che contro la Sampdoria tornerà titolare, nei blucerchiati sta facendo bene il giapponese Yoshida. Nel derby emiliano del Dall’Ara sono schierabili Bani per il Bologna, mentre nei neroverdi Muldur ma occhio a Rogerio che potrebbe anche partire dal 1’minuto; in Roma-Parma le due scelte migliori sono Zappacosta per la Roma e Bruno Alves per i ducali; in Torino-Udinese si può schierare Nkoulou nei granata al rientro dal 1’minuto, mentre nelle ‘rondinelle’ scegliamo Papetti che ha trovato il primo goal in Serie A contro il Verona.

In Spal-Udinese nonostante le 3 reti incassate contro la Sampdoria uno dei pochi a salvarsi nella Spal è il solito Vicari, mentre nei friulani il prescelto è Stryger Larsen. In Verona-Inter nel pacchetto difensivo degli scaligeri uno tra Kumbulla e Faraoni si può utilizzare, mentre nei neroazzurri torna Skriniar dopo la squalifica ma ci sentiamo di consigliare l’olandese De Vrij.

31.a giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

In Lecce-Lazio si può schierare per i salentini Mancosu che è anche il rigorista della squadra, mentre nei biancocelesti si possono schierare sia Milinkovic Savic che Luis Alberto. Nella gara di San Siro tra Milan e Juventus per i rossoneri Calhanoglu non è al meglio, dunque si possono schierare Bennacer e Saelemaekers, ottima la sua prova contro la Lazio; nei bianconeri si può schierare Bentancur anche se il suo impiego dal 1′ minuto non è certo.

Per quanto riguarda le 2 gare di mercoledì alle 19.30: in Fiorentina-Cagliari sono schierabili il cileno Pulgar, reduce dalla doppietta su rigore contro il Parma, e Chiesa, nei sardi l’unico centrocampista schierabile è il ‘ninja’ Nainggolan; in Genoa-Napoli andiamo dalla parte dei partenopei con Fabian Ruiz e Callejon scelte migliori. Passando alle gare serali, scelte difficili nel centrocampo dell’Atalanta ma tra Freuler, De Roon e Gomez il prescelto tra i tre è il ‘Papu’, mentre nei doriani si può tentare la scelta Ramirez; tra le fila del Bologna Dominguez è da riconfermare dopo l’assist a Barrow nel match contro l’Inter, mentre nel Sassuolo si può schierare Locatelli; in Roma-Parma per i giallorossi si possono schierare Veretout (è rigorista) e Pellegrini, nei ducali Kucka e Kulusevski; in Torino-Brescia particolare attenzione al ritorno di Ansaldi per i granata, mentre nelle ‘rondinelle’ il solito Tonali.

Nelle due gare di giovedì andiamo dalla parte dell’Udinese nel match del ‘Paolo Mazza’ di Ferrara con Fofana e De Paul da schierare; in Verona-Inter si possono schierare Lazovic per gli scaligeri, mentre nei nerazzurri andiamo su Brozovic.

Consigli Fantacalcio giornata 30, ecco i migliori bomber

Nel match di ‘Via del Mare’ sono schierabili sia Caicedo che Immobile della Lazio considerando la difesa del Lecce un pò troppo allegra ma tra i due l’attaccante azzurro è la scelta migliore. In Milan-Juventus particolare attenzione alle coppie d’attacco con Ibra-Rebic per il Milan e Ronaldo-Higuain per la Juventus ma se dobbiamo scegliere due nomi optiamo su Ibrahimovic e Ronaldo.

Nei due anticipi di mercoledì, si può optare per la voglia di riscatto di Cutrone nei viola, mentre nel Cagliari Simeone sta in buona forma rispetto a Joao Pedro; in Genoa-Napoli si può provare Pinamonti per il ‘grifone’, mentre nei partenopei optiamo su Insigne. Passando alle gare serali ecco le migliori scelte: uno tra Ilicic e Zapata nell’Atalanta, mentre nella Samp optiamo su Gabbiadini; nel Bologna è schierabile Barrow, mentre nel Sassuolo sia Boga che Caputo non sono da lasciare fuori; in Roma-Parma optiamo su Dzeko e Cornelius; mentre in Torino-Brescia si possono schierare Belotti e Donnarumma.

Passando ai due posticipi, si pyò schierare Lasagna per l’Udinese; mentre in Verona-Inter la scelta migliore è Lukaku.

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 31.a giornata

Modulo (3-4-3): Gollini; Theo Hernandez, Maksimovic, Gosens; Gomez, Pulgar, Pellegrini, De Paul; Immobile, Dzeko, Belotti.

Panchina: Skorupski; Muldur, Lirola; Kulusevski, Chiesa; Insigne, Barrow.