Consigli Fantacalcio 33.a giornata di Serie A: clean-sheet per Gollini?

Consigli Fantacalcio 33.a giornata di Serie A. La Serie A si appresta ad entrare nel vivo con la disputa della 33.a giornata che si aprirà con il derby lombardo in programma martedì 14 luglio alle 21.45 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, Atalanta-Brescia. Mercoledì 15 luglio sono 3 gli anticipi delle 19.30: Bologna-Napoli; Milan-Parma e Sampdoria-Cagliari. Alle 21.45 si giocheranno altre 4 gare: Lecce-Fiorentina; Roma-Verona; Sassuolo-Juventus e Udinese-Lazio. Giovedì 16 luglio chiuderanno il programma della 33.a giornata i due posticipi: alle 19.30 Torino-Genoa e alle 21.45 Spal-Inter. Ecco riportati i Consigli Fantacalcio per la 33.a giornata di Serie A.

Consigli Fantacalcio 33.a giornata, gli estremi difensori su cui puntare



Per questo turno di campionato tra i pali la scelta migliore è Gollini, il portiere atalantino ha fornito una buona prestazione contro la Juventus e contro il Brescia potrebbe anche ottenere il clean sheet.

Nelle gare di mercoledì alle 19.30 i due nomi scelti sono Donnarumma che può avere l’occasione giusta per riscattarsi dopo la non perfetta gara contro il Napoli e Audero che si è dimostato portiere di sicuro affidamento nel match contro l’Udinese. Passando alle gare serali è preferbile tralasciare Lecce-Fiorentina (gara calda su entrambi i versanti); si potrebbero schierare Pau Lopez che dovrebbe giocare dal 1’minuto e Szczesny anche se contro il Sassuolo non sarà una gara semplicissima sulla carta.

Per le gare di giovedì si possono schierare Sirigu nonostante i 3 goal subiti dall’Inter che contro il Genoa potrebbe rifarsi e Handanovic contro la Spal potrebbe anche non subire goal.

I difensori da schierare al Fantacalcio nella 33.a giornata di Serie A



Nel match dell’Atalanta contro il Brescia Caldara partirà sicuramente titolare per permettere a Palomino di rifiatare e si potrebbe dar fiducia ad Hateboer, mentre non consigliamo nessuno nel Brescia.

Passando ai 3 anticipi di mercoledì alle 19.30 si può rischiare nel Bologna Danilo, in rete contro il Parma, mentre nel Napoli sia Di Lorenzo che Koulibaly sono due ottimi nomi; in Milan-Parma nei rossoneri il solito Theo Hernandez, mentre nei ducali Bruno Alves considerando che il portoghese calcia anche le punizioni; in Sampdoria-Cagliari uno tra Yoshida e Colley nei doriani, mentre nei sardi il rientrante Ceppitelli. Nelle gare delle 21.45 in Lecce-Fiorentina si possono schierare Lucioni per i salentini e Pezzella per i viola; in Roma-Verona Fazio per i giallorossi e Faraoni per gli scaligeri; in Sassuolo-Juventus optiamo su De Ligt; infine in Udinese-Lazio le due scelte migliori sono Stryger Larsen per i friulani e Acerbi per i biancocelesti.

Per le gare di giovedi, in Torino-Genoa consigliamo Nkoulou per i granata e Masiello per il ‘grifone’; in Spal-Inter è preferibile Bastoni a De Vrij.

33.a giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

In Atalanta-Brescia si possono anche rischiare 3 nomi nei bergamaschi con Pasalic, Malinovski e Gomez diffilcimente da tenere fuori dalla formazione titolare, mentre nelle ‘rondinelle’ unico consigliato Tonali.

Nei 3 anticipi di mercoledì alle 19.30 consigliamo in Bologna-Napoli Soriano per gli emiliani e uno tra Demme ed Elmas per i partenopei; in Milan-Parma si possono schierare nei rossoneri Kessié e Calhanoglu, mentre nei ducali uno tra Kucka e Kurtic e Kulusevski; in Sampdoria-Cagliari Linetty per i blucerchiati e Rog per i sardi. Passando ai match serali: in Lecce-Fiorentina sono schierabili Mancosu e Saponara nei salentini, mentre nei viola Chiesa e Ribery: in Roma-Verona sono schierabili Veretout e Pellegrini per i giallorossi, mentre negli scaligeri Amrabat e Lazovic; in Sassuolo-Juventus Bourabia per i neroverdi e Bentancur per i bianconeri; in Udinese-Lazio De Paul e volendo anche Fofana nei friulani, mentre nei biancocelesti Lazzari e uno tra Milinkovic e Luis Alberto.

In Torino-Genoa si potrebbe rischiare la ‘carta’ Rincon nei granata, mentre nei rossoblù occhio al rilanciato Schone; in Spal-Inter si può puntare sull’interista Brozovic.

Consigli Fantacalcio giornata 33, ecco i migliori bomber

In Atalanta-Brescia la bilancia pende tra le fila dell’Atalanta con Zapata da schierare in formazione ma occhio a Muriel che da subentrato sta facendo molto bene.

In Bologna-Napoli consigliamo uno tra Orsolini e Barrow per gli emiliani, mentre nei partenopei si può puntare su Milik che dovrebbe essere in vantaggio su Mertens; in Milan-Parma sono schierabili sia Rebic che Ibrahimovic nel Milan, mentre nei ducali uno tra Gervinho e Inglese; in Sampdoria-Cagliari Gabbiadini e Quagliarella potrebbero essere schierati entrambi, mentre nei sardi è meglio scegliere tra Simeone e Joao Pedro. Per quanto riguarda i match delle 21.45 consigliamo in Lecce-Fiorentina Cutrone; in Roma-Verona Dzeko; in Sassuolo-Juventus Caputo per i neroverdi, mentre nei bianconeri sia Ronaldo che Dybala; infine in Udinese-Lazio Lasagna per i bianconeri e Immobile per i biancocelesti.

Chiudendo con le gare di giovedì, in Torino-Genoa la scelta ricade sul ‘granata’ Belotti; mentre in Spal-Inter consigliamo Petagna per i ferraresi, mentre nei nerazzurri incerto se Lukaku giocherà, pertanto preferibile l’utilizzo di Lautaro a Sanchez.

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 33.a giornata

Modulo (3-4-3): Gollini; Theo Hernandez, Koulibaly, Hateboer; Malinovski, Calhanoglu, Pellegrini, Luis Alberto (Kulusevski); Zapata, Rebic (Ibrahimovic), Dzeko (Lautaro).

Panchina: Audero; Faraoni, Bruno Alves; Gomez, De Paul; Muriel, Milik.