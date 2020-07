Consigli Fantacalcio 37.a giornata di Serie A: Immobile allunga in classifica marcatori?

Consigli Fantacalcio 37.a giornata di Serie A. Penultima giornata del campionato di Serie A pronta a prendere il via. Infatti 37.a giornata che parte martedì 28 luglio con due anticipi: alle ore 19.30 al ‘Tardini’ si giocherà Parma-Atalanta, mentre in serata alle 21.45 si giocherà Inter-Napoli a ‘San Siro’, big match di questo turno di campionato. Mercoledì 29 luglio sono 5 le gare in programma alle 19.30: Lazio-Brescia; Sampdoria-Milan; Sassuolo-Genoa; Udinese-Lecce e Verona-Spal. Alle 21.45 chiudono il programma della 37.a giornata le seguenti 3 gare: Cagliari-Juventus; Fiorentina-Bologna e Torino-Roma. Ecco riportati i ‘Consigli Fantacalcio’ in vista della 37.a giornata del campionato di Serie A.

Consigli Fantacalcio 37.a giornata, gli estremi difensori su cui puntare



Tra Parma e Atalanta è preferibile l’impiego di Gollini a Sepe ma anche il portiere dei ‘ducali’ si può schierare; in Inter-Napoli Handanovic è reduce dal clean-sheet contro il Genoa ed è schierabile, stesso discorso per Ospina che contro il Sassuolo non ha incassato reti.

Il consigliato di giornata tra i pali è Strakosha che contro il Brescia potrebbe anche mantenere la porta inviolata; in Sampdoria-Milan Donnarumma è preferibile ad Audero; in Sassuolo-Genoa preferiamo lasciare stare i portieri con delle difese troppo ballerine; in Udinese-Lecce anche Musso si può schierare tra i pali; in Verona-Spal dovrebbe giocare Silvestri invece di Radunovic che ha incassato 5 reti contro la Lazio. Passando alle gare serali, in Cagliari-Juventus potrebbe trovare spazio Buffon; in Fiorentina-Bologna il consigliato è Terracciano; infine in Torino-Roma sia Pau Lopez che Sirigu sono schierabili.

I difensori da schierare al Fantacalcio nella 37.a giornata di Serie A

Nel Parma si può schierare Bruno Alves considerando che il difensore portoghese è specialista nel calciare le punizioni, nei bergamaschi squalificato Toloi e per questa gara la scelta ricade su Gosens. In Inter-Napoli nei nerazzurri incerta la presenza di De Vrij, dunque è preferibile Bastoni, nei partenopei consigliamo Koulibaly.

Nelle gare di mercoledì alle 19.30 Acerbi è schierabile in Lazio-Brescia; in Sampdoria-Milan si possono schierare Yoshida e il rientrante Theo Hernandez; in Sassuolo-Genoa è schierabile il rigorista del ‘grifone’ Criscito; in Udinese-Lecce uno tra Samir e Ter Avest nei friulani si può schierare, nei salentini si può rischiare Lucioni; in Verona-Spal consigliamo Faraoni. Per quanto riguarda le gare delle 21.45, in Cagliari-Juventus nei sardi si può rischiare Ceppitelli, mentre nei bianconeri Bonucci; in Fiorentina-Bologna Milenkovic e Pezzella nei viola sono da schierare; in Torino-Roma sono schierabili Nkoulou e nei giallorossi uno tra Mancini e Smalling, ma anche Kolarov è schierabile.

37.a giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

Nell’anticipo di martedì del ‘Tardini’ nei ducali uno tra Kucka e Kurtic è schierabile, mentre Kulusevski non si può lasciare fuori dalla formazione titolare; nei bergamaschi le nostre scelte ricadono su Freuler e Gomez. In Inter-Napoli Barella è preferibile a Brozovic per la sua dinamicità, mentre nei partenopei si possono schierare Zielinski e Callejon.

In Lazio-Brescia si possono schierare Lazzari, Milinkovic e Luis Alberto per i biancocelesti con gli ultimi due preferibili al primo, nei lombardi si può tentare uno tra Zhmral e Spalek; in Sampdoria-Milan è schierabile Jankto per i blucerchiati, nei rossoneri scegliamo Bennacer e Calhanoglu; in Sassuolo-Genoa due ottime scelte sono Djuricic per i neroverdi e uno tra Lerager e Schone per i rossoblù; in Udinese-Lecce De Paul e Fofana da schierare nei friulani, nei salentini il solito Mancosu e Saponara; in Verona-Spal consigliamo Amrabat e Lazovic tra le fila degli scaligeri. In Cagliari-Juventus tra i sardi scegliamo Rog, mentre nei bianconeri occhio al turnover da parte di Sarri; in Fiorentina-Bologna le due scelte migliori nei viola sono Pulgar e Ribery, nei felsinei Soriano; in Torino-Roma nei granata consigliamo Verdi, nei giallorossi Veretout e Mkhitaryan.

Consigli Fantacalcio giornata 37, ecco i migliori bomber

In Parma-Atalanta le due scelte migliori sono Gervinho per i ducali e Zapata per i bergamaschi ma occhio al solito Muriel (per questo match si può rivedere la formazione prima dello schieramento ufficiale del match del ‘Tardini’). In Inter-Napoli sono da schierare Lukaku nei nerazzurri ma anche Sanchez può essere una buona scelta, nei partenopei si può puntare su Milik ed Insigne.

In Lazio-Brescia si deve per forza di cose schierare Immobile nell’undici titolare; in Sampdoria-Milan sono da schierare Quagliarella per i blucerchiati e Ibrahimovic per i rossoneri ma anche puntare su Rebic può essere un’ottima idea; in Sassuolo-Genoa consigliamo Caputo; in Udinese-Lecce per i friulani rientra Lasagna, nei salentini Lapadula deve aiutare il Lecce nel ‘miracolo’ salvezza; in Verona-Spal occhio al ballottaggio Di Carmine-Salcedo negli scaligeri, mentre negli estensi si può schierare Petagna. In Cagliari-Juventus uno tra Joao Pedro e Simeone si può schierare, mentre nei bianconeri sia Ronaldo che Higuain sono consigliati; in Fiorentina-Bologna schierabili Cutrone e Barrow; in Torino-Roma da schierare Belotti e Dzeko.

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 37.a giornata

Modulo (3-4-3): Strakosha; Theo Hernandez, Acerbi, Faraoni; Milinkovic, Luis Alberto, Calhanoglu, De Paul; Immobile, Lasagna, Ronaldo.

Panchina: Musso; Criscito, Milenkovic; Amrabat, Veretout; Lukaku, Dzeko.