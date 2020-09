Consigli Fantacalcio 1.a giornata di Serie A: bomber Caputo pronto a ricominciare a suon di goal

Consigli Fantacalcio 1.a giornata di Serie A. Sabato 19 settembre parte il campionato di Serie A 2020-2021. Grande attesa per questa nuova stagione dove si partirà dalla Juventus campione d’Italia ma l’Inter è pronta a dire la sua in questa nuova stagione. In questo campionato ci saranno le 3 neopromosse (Benevento, Crotone e Spezia) che lotteranno per la permanenza nella massima Serie. Campionato che prenderà il via dal ‘Franchi’ di Firenze con Fiorentina-Torino in programma sabato alle ore 18, alle ore 20.45 di sabato si giocherà Verona-Roma. Domenica 20 settembre alle ore 12.30 si giocherà Parma-Napoli al ‘Tardini’ di Parma; alle ore 15 si giocherà Genoa-Crotone; alle ore 18 Sassuolo-Cagliari e alle ore 20.45 Juventus-Sampdoria. Lunedì 21 settembre è in programma il ‘monday night’ Milan-Bologna. Rinviate al 30 settembre Benevento-Inter e Udinese-Spezia alle ore 18 e Lazio-Atalanta alle 20.45. Per quanto riguarda queste ultime 3 gare è decisione della ‘Lega’ di riferimento se utilizzare i 6 politici o ‘congelare’ i voti aspettando il recupero di queste gare. Ecco riportati i ‘Consigli Fantacalcio’ in vista della 1.a giornata del campionato di Serie A.

Consigli Fantacalcio 1.a giornata, le scelte degli anticipi del sabato



Fiorentina-Torino (sabato ore 18). Allo stadio ‘Franchi’ la Fiorentina di Iachini ospita il Torino di Giampaolo nella 1.a giornata di Serie A. Un match che potrebbe regalare diverse emozioni e anche diversi bonus/malus in ottica Fantacalcio

CONSIGLIATI: Dragowski, Milenkovic o Pezzella, Chiesa e Ribery (Fio); Verdi e Belotti (Tor).

SCONSIGLIATI: Caceres e Biraghi (Fio); Izzo e Meité (Tor).

SORPRESE: Linetty (Tor).

Verona-Roma (sabato ore 20.45). Allo stadio ‘Bentegodi’ il Verona di Juric ospita la Roma di Fonseca nel secondo anticipo della 1.a giornata.

CONSIGLIATI: Faraoni, Veloso, Di Carmine (Ver); Veretout, Mkhitaryan e Dzeko (Rom).

SCONSIGLIATI: Cetin e Tameze (Ver); Cristante (Rom).

SORPRESE: Benassi (Ver); Spinazzola (Rom).

Consigli Fantacalcio 1.a giornata, le gare della domenica



Parma-Napoli (domenica ore 12.30). Allo stadio ‘Tardini’ nel lunch match scenderanno in campo il Parma del neo tecnico Liverani e il Napoli di Gattuso. Un match che potrebbe essere condizionato dal caldo della città emiliana.

CONSIGLIATI: Bruno Alves, Kucka e Inglese (Par); Zielinski, Insigne o Mertens (Nap).

SCONSIGLIATI: Darmian (Par); Ospina e Manolas (Nap).

SORPRESE: Hernani (Par); Politano e Osimhen (Nap).

Genoa-Crotone (domenica ore 15). Allo stadio ‘Marassi’ il Genoa di Maran da il bentornato in Serie A al Crotone di Giovanni Stroppa. Occhio a questo match perché i calabresi potrebbero ‘pagare’ l’emozione del ritorno in massima Serie.

CONSIGLIATI: Perin, Criscito, Schone e Pandev (Gen); Cigarini e Simy (Cro).

SCONSIGLIATI: Pinamonti (Gen); Cordaz, Golemic, Vulic e Molina (Cro).

SORPRESE: Zajc (Gen); Messias e Riviere (Cro).

Sassuolo-Cagliari (domenica ore 18). Al ‘Mapei Stadium’ i neroverdi di De Zerbi ricevono il Cagliari del neo tecnico Di Francesco. Match che potrebbe regalare nuovamente tanti goal e tante emozioni come nei precedenti tra queste due squadre.

CONSIGLIATI: Consigli, Locatelli, Djuricic e Caputo (Sas); Rog, Simeone e Joao Pedro (Cag).

SCONSIGLIATI: Toljan (Sas); Walukiewicz (Cag).

SORPRESE: Haraslin (Sas); Sottil (Cag).

Juventus-Sampdoria (domenica ore 20.45). All’ Allianz Stadium la nuova Juventus di Pirlo ospita la Sampdoria in quello che sarà il posticipo della 1.a giornata di Serie A. Match che vede sulla carta favoriti i bianconeri.

CONSIGLIATI: Szczesny, Bonucci o Chiellini, Bentancur, Kulusevski e Ronaldo (Juv); Quagliarella (Samp).

SCONSIGLIATI: nessuno (Juv); Audero e Augello (Samp).

SORPRESE: McKennie (Juv); Jankto (Samp).

Consigli Fantacalcio 1.a giornata, il ‘monday night’



Milan-Bologna (domenica ore 12.30). Chiude ‘momentaneamente’ la 1.a giornata di Serie A il ‘monday night’ tra il Milan di Pioli e il Bologna di Mihajlovic. Match che potrebbe regalare una pioggia di goal come l’ultimo precedente tra queste due squadre.

CONSIGLIATI: Donnarumma, Theo Hernandez, Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic (Mil); Orsolini, Soriano e Barrow (Bol).

SCONSIGLIATI: Conti (Mil); Skorupski, Bani e Schouten (Bol).

SORPRESE: Brahim Diaz (Mil); Dominguez (Bol).

Consigli Fantacalcio 1.a giornata, le gare del 30 settembre



Benevento-Inter (mercoledì 30 settembre ore 18).

Udinese-Spezia (mercoledì 30 settembre ore 18).

Lazio-Atalanta (mercoledì 30 settembre ore 20.45).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 1.a giornata

Modulo (3-4-3): Donnarumma; Theo Hernandez, Bonucci (Chiellini), Criscito; Chiesa, Mkhitaryan, Kulusevski, Calhanoglu; Ronaldo, Caputo, Ibrahimovic.

Panchina: Dragowski; Faraoni, Bruno Alves; Zielinski, Schone; Dzeko, Mertens.