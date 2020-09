Consigli Fantacalcio 2020-2021: la top 11 dei giocatori da acquistare all’asta

Consigli Fantacalcio 2020-2021, mercoledì 2 settembre è stato svelato il calendario del campionato di Serie A per la stagione 2020-2021. La Serie A partirà il weekend del 19-20 settembre con gli anticipi della 1.a giornata di campionato. A proposito di 1.a giornata di campionato sono state rinviate 3 gare: Benevento-Inter; Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia. Queste gare verranno recuperate mercoledì 30 settembre. In ottica Fantacalcio sono tre le strade che si possono seguire in merito a questi rinvii: la prima consiste nell’utilizzo del 6 politico; la seconda nel congelare la giornate e la terza quella di iniziare il Fantacalcio dalla 2.a giornata. Dopo aver visto chi comprare all’asta iniziale del Fantacalcio 2020-2021 e dopo aver consultato la prima ‘Lista Fantacalcio 2021’, ora è tempo di prendere nota sulla top 11 dei giocatori da acquistare durante l’asta in base alle fantamedie della passata stagione. Il modulo scelto è il 3-4-3.

Consigli Fantacalcio 2020-2021, portiere

La top 11 del Fantacalcio 2020-2021 è possibile stilarla in base alle prestazioni dei calciatori nell’arco della stagione precedente. Come portiere la scelta numero uno è Samir Handanovic, il portiere sloveno riparte da una quotazione di 18 crediti per questa stagione. Lo scorso campionato ha totalizzato una media voto di 6.16 a cui si aggiunge una media fantavoto di 5.26. Il portiere nerazzurro in 35 partite disputare ha subito 32 goal e ha ricevuto 2 ammonizioni. Dunque Handanovic come scelta numero uno potrebbe essere importante, come alternativa suggeriamo Szczesny che ha una valutazione di 17 crediti con media voto 6.19 e media fantavoto 5.12.

Consigli Fantacalcio 2020-2021, i tre difensori

La difesa si dimostra un ruolo fondamentale da cui attingere bonus fondamentali in ottica Fantacalcio ma occhio ai malus che possono dipendere da ammonizione ed espulsioni oltre che dalle autoreti. Uno dei difensori che ha fatto benissimo la scorsa stagione è Theo Hernandez, il difensore rossonero ha una quotazione di 21 crediti con una media voto di 6.33 e una media fantavoto di 6.73 (più alta della media voto). Theo Hernandez ha disputato 33 partite condite da 6 goal e 10 ammonizioni. Come secondo difensore della nostra top 11 scegliamo l’interista De Vrij, il difensore olandese ha una quotazione di 15 crediti con una media voto di 6.29 e una media fantavoto di 6.6. Il nerazzurro ha giocato 34 match segnando 4 reti e subendo 5 ammonizioni. Completa il reparto dei 3 difensori l’atalantino Gosens, il calciatore tedesco partirà da una quotazione di 24 crediti e viene da una media voto di 6.39 con una media fantavoto più alta, di 7.38. Gosens in 33 presenze ha realizzato 9 reti subendo 3 ammonizioni.

Consigli Fantacalcio 2020-2021, i quattro di centrocampo

Il centrocampo è il ruolo dove occorre fare scelte oculate e giuste nel scegliere calciatori utili nella propria rosa. Uno dei centrocampisti che ha fatto abbastanza bene la scorsa ma anche le stagioni precedenti è il ‘Papu’ Gomez, l’argentino ha una quotazione di 28 crediti e ripartirà da una media voto di 6.71 con una media fantavoto di 7.62, il centrocampista dell’Atalanta ha disputato 36 partite segnando 7 goal e subendo 2 ammonizioni. Un altro calciatore su cui fare affidamento in questo ruolo è il laziale Luis Alberto, lo spagnolo costa 25 crediti e viene da una media voto di 6.46 con una media fantavoto di 7.31. Il biancoceleste ha totalizzato 36 gettoni con 6 goal all’attivo e 5 ammonizioni. Un altro centrocampista da non sottovalutare per rendimento è il turco Calhanoglu, il rossonero ha una quotazione di 24 crediti ed ha una media voto di 6.30 e una media fantavoto di 7.24. Calhanoglu ha disputato 35 partite con 9 goal e 6 ammonizioni. Infine completa il reparto l’armeno Mkhitaryan, il centrocampista giallorosso costa 24 crediti ed ha una media voto di 6.25 e una media fantavoto di 7.59. Il calciatore armeno ha totalizzato 22 presenze realizzando 9 reti e ricevendo 5 ammonizioni.

Consigli Fantacalcio 2020-2021, i tre attaccanti

Il tridente offensivo su cui puntare questa stagione è composto da Cristiano Ronaldo, Immobile e Lukaku ma tra questi non si può menzionare anche Ciccio Caputo. Partendo da Ronaldo, il portoghese ha una valutazione di 48 crediti e riparte da una media voto di 6.56 e una media fantavoto di 9.33. Ronaldo con i bianconeri ha disputato 33 partite realizzando 31 goal e subendo 3 ammonizioni. Immobile è l’attaccante più costoso, infatti parte da una valutazione di 49 crediti ed ha una media voto di 6.57 e una media fantavoto di 9.49. Il biancoceleste ha totalizzato 37 presenze realizzando 36 reti e subendo 8 ammonizioni. Completa il tridente Lukaku, il belga costa 42 crediti e riparte da una media voto di 6.42 e una media fantavoto di 8.33. L’attaccante nerazzurro ha disputato 36 match realizzando 23 reti e subendo 2 ammonizioni. Infine una menzione speciale per Caputo, l’attaccante del Sassuolo una quotazione di 34 crediti con una media voto di 6.32 e una media fantavoto di 8.31. L’attaccante originario di Altamura ha collezionato 34 presenze realizzando 21 reti subendo 3 ammonizioni.