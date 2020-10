PROBABILI FORMAZIONI TIPO SERIE A 2020/2021 – Chiuso il calciomercato, tornaa a parlare il campo. Niente più giornalisti, esperti, colpi dell’ultim’ora e trattative lampo: da adesso, inizia per davvero il campionato di Serie A. Quanto mai incerto il pronostico sul vincitore: Juve e Inter favoriti, ma Atalanta, Milan e Napoli non scherzano. C’è poi la Lazio, che insieme alla Roma sembra un passo indietro alle altre big. Occhio alle possibili sorprese come Verona, Sassuolo, Fiorentina ma anche Benevento, Cagliari e Udinese. Lì sotto, bagarre in vista: le neopromosse vogliono restare su, ma non sarà facile. E allora, buon campionato a tutti: ecco chi saranno i protagonisti.

Probabili formazioni tipo Serie A 2020/2021: appassionati di Fantacalcio in fermento

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, ROMERO, Toloi; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, GLIK, Caldirola, FOULON; DABO, IONITA, Schiattarella; CAPRARI, LAPADULA, IAGO.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; DE SILVESTRI, Danilo, Tomiyasu, HICKEY; Schouten, Medel; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; ZAPPA, Walukiewicz, GODIN, Lykogiannis; Nandez, MARIN, Rog; SOTTIL, Simeone, Joao Pedro.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; MAGALLAN, Marrone, DJIDJI; RECA, PETRICCIONE, CIGARINI, Benali, Molina; Simy, RIVIERE.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; BIRAGHI, Castrovilli, AMRABAT, BONAVENTURA, CALLEJON; Kouamé, Ribery.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; ZAPPACOSTA, Lerager, BADELJ, ZAJC, PELLEGRINI; Destro, PJACA.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; CETIN, CECCHERINI, Gunter; Faraoni, TAMEZE, Veloso, Lazovic; BARAK, Zaccagni; KALINIC.

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Bastoni, Skrinar; HAKIMI, VIDAL, Brozovic, Barella, PERISIC; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, De Ligt, Chiellini; CHIESA, ARTHUR, Bentancur, Alex Sandro; Dybala; Ronaldo, MORATA.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; DALOT, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessié; Rebic, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, BAKAYOKO; Lozano, Mertens, Insigne; OSIMHEN.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kurtic, CYPRIEN; Kucka; Gervinho, Inglese.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, KUMBULLA; Santon, Pellegrini, Vertout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; CANDREVA, ADRIEN SILVA, Ekdal, Jankto; KEITA, Quagliarella.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyryakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

SPEZIA (4-3-3): ZOET; MATTIELLO, Erlic, CHABOT, Marchizza; Maggiore, Ricci, POBEGA; VERDE, Galabinov, Gyasi.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Ansaldi, Izzo, Nkoulou, RODRIGUEZ; Meité, Rincon, LINETTY; Verdi; Zaza, Belotti.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, PEREYRA, OUWEJAN; DEULOFEU, Lasagna.