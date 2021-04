Atalanta ancora una volta miglior attacco: quante possibilità ci sono per arrivare quota 100 goal?

Nella maggior parte dei casi i record vengono creati per essere abbattuti, ma questa Atalanta tende a crearli di nuovi per poi consolidarli sempre di più. I nerazzurri di Gasperini negli ultimi tre anni sono stati il miglior attacco della Serie A, e l’anno scorso è stato raggiunto il punto offensivo più alto della storia orobica: 98 reti realizzati con tre giocatori arrivati in doppia cifra (il tandem colombiano composto da Muriel e Zapata con 18 marcature ed infine Josip Ilicic a quota 15 nonostante l’assenza nel rush finale). Una stagione dopo il risultato non è assolutamente cambiato, con la Dea seconda in classifica e miglior attacco del torneo. A cinque giornate dalla fine è possibile battere il record del campionato 2019/2020 arrivando alla fatidica quota dei 100 goal?

Analizzando le 33 giornate di campionato, l’Atalanta ha totalizzato 78 reti (una media di 2,3 goal a partita): a cinque giornate dalla fine mancano soltanto 22 reti a raggiungere la tripla cifra. Per raggiungere almeno la quota siglata l’anno scorso occorrerà siglare 4 marcature a partite, di cui una da 6 per arrivare a 100. Ovviamente la priorità è quella di arrivare al secondo posto indipendentemente dai goal realizzati, ma essa sarebbe la ciliegina sopra una gustosa torta che entrerà, ancora una volta, negli annali della storia del calcio nerazzurro.