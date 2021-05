Vincere la Coppa Italia o qualificarsi in Champions League? La risposta del popolo atalantino

Abbastanza non è mai abbastanza, ma certe volte si può essere di fronte ad una scelta. Risposta scontata oppure scegliere un altro percorso? Nel contesto calcio questi sondaggi sono quasi all’ordine del giorno, nel momento in cui si è nel ben mezzo di un rush finale tanto decisivo quanto impegnativo. Per i tifosi, sempre appassionati nei confronti della loro squadra, quando si tratta di selezionare un traguardo su due disponibili, la scelta diventa molto ardua. In casa Atalanta la domanda è sempre la stessa: meglio vincere la Coppa Italia oppure raggiungere la terza qualificazione di fila in Champions League con tanto di secondo posto? Ecco le risposte del popolo orobico.

Tramite Instagram, è stato fatto un sondaggio all’utenza atalantina: meglio la Coppa Italia o la Champions League? Le risposte non hanno esitato ad arrivare, e analizzando un campione di 305 persone, il 66% (quindi la maggioranza) desidera a tutti i costi alzare quel trofeo che a Bergamo manca da 58 anni, mentre il restante 34% pensa che la qualificazione in Coppa dei Campioni valga molto di più della Coppa Italia stessa. Ovviamente il desiderio più grande sarebbe quello di aggiudicarsi entrambi i traguardi, e chissà cosa farà l’Atalanta nelle prossime quattro partite. Staremo a vedere.