Lecce, il futuro di Falcone potrebbe avere una sorpresa positiva

Il Lecce ha in Wladimiro Falcone uno dei suoi maggiori protagonisti in positivo di questa prima parte di stagione. Il portiere arrivato dalla Sampdoria fin da subito ha dato sicurezza e tranquillità estrema a tutto il reparto. Anzi, ha svolto più del compitino in ogni partita, sfoggiando anche delle super parate che hanno salvato più volte il risultato. Adesso si inizia a parlare del suo futuro.

Il futuro di Falcone

La forza del Lecce finora è stata nel collettivo, ma come non esaltare un giocatore come Falcone. Il portierone del Lecce merita una nota a margine del tutto positiva. Parlando di futuro, una novità potrebbe emergere, e si tratterebbe di una novità positiva. Falcone è al Lecce in prestito con diritto di riscatto ed un controriscatto a favore della Sampdoria che, al netto di sostanziali novità dirigenziali, difficilmente i liguri potranno esercitare. Il Lecce si troverebbe così in casa una risorsa clamorosa, spendibile in campo e come clamorosa plusvalenza se dovesse confermarsi in futuro.