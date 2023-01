Addio Mourinho alla Roma ritorno in Premier League – La Roma dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, sembra aver ritrovato in questo 2023 una certa continuità. Tra la sfida con il Napoli alle porte e l’addio di Zaniolo arriva una vera e propria bomba di mercato dal Regno Unito.

Addio Mourinho alla Roma ritorno in Premier League: la bomba

Il rapporto tra Josè Mourinho e la piazza giallorossa non è mai stato messo in discussione nemmeno nei momenti più complicati, ma secondo indiscrezioni proveninenti dall’Inghilterra a fine stagione arriverebbe l’addio. Secondo quanto riportato dal prestigioso giornale Daily Mail infatti, lo Special One starebbe valutando l’addio ai giallorossi per tornare in Premier League. Si parla del possibile ritorno alla guida del Chelsea, piazza che ormai Mourinho conosce benissimo.

In attesa di conferme o eventuali smentite sulla notizia lanciata dal Mail, tutto potrebbe dipendere anche da come si evolverà questa stagione, visto anche un mercato ridimensionato dopo il sorprendente addio di Nicolò Zaniolo. La Roma infatti, con la penalizzazione per la Juventus si ricandida in modo decisivo per un piazzamento in Champions League. Con i risultati altalenanti di Milan ed Inter poi, non è nemmeno vietato sognare un clamoroso secondo posto. La sfida con il Napoli domani allo stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere un importante viatico per il futuro della Roma ed a questo punto di Mourinho.