Salernitana: ecco l’ultima idea di mercato. Per Sarr invece…

La Salernitana sempre vigile sul mercato, ha in mente una nuova idea per quanto riguarda un difensore. Per Sarr del Tottenham invece la Salernitana da al giocatore un nuovo ultimatum di 48 ore, vedremo come andrà a finire.

Ecco l’ultima idea della Salernitana

L’ultima idea della Salernitana sul fronte calciomercato in entrata ha un nome e un cognome: si tratta di Jaouen Hadjam, giocatore del Paris FC. Avviato dunque un sondaggio per il francese classe 2003 che in Ligue 2 ha collezionato 9 presenze da terzino sinistro: sarebbe un investimento per il futuro da parte di Iervolino. Servirà però superare la concorrenza agguerrita per questo giovanissimo difensore. Novità anche sul fronte Sarr, o meglio arriva una decisione da parte della Salernitana stessa. Per Pape Sarr del Tottenahm, la Salernitana ha dato ancora 48 ore di tempo al club inglese per avere una risposta. Resta comunque una trattativa difficile, ma anche qui il club di Iervolino ci ha abituati a dei colpi di scena importanti.