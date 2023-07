Giovanni Albanese a SuperNews: "La Juve potrebbe vendere almeno un big, forse due. L’ufficialità di Giuntoli…"

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Giovanni Albanese, giornalista al seguito della Juventus per Gazzetta dello Sport e Sportitalia, per trattare alcuni temi di mercato legati ai bianconeri. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni.

Timothy Weah è arrivato alla Juve, ma ci sono ancora dubbi sulla sua collocazione nella Juve: terzino, quinto di cc, ala… ci sapresti dire come giocherà la Juve e di conseguenza per che ruolo è stato preso?

La Juve con lui ha il laterale destro per il 3-5-2 che vuole proporre Allegri. In fase difensiva, potremmo vederlo in posizione arretrata.

Giuntoli rappresenterà una figura fondamentale per la Juve: quando dobbiamo aspettarci la sua ufficialità?

L'ufficialità è attesa prima del week end, immagino arrivi questo venerdì.

Milinkovic potrebbe essere il suo primo colpo? O c’è qualche nome a sorpresa che potrebbe spuntare? Milinkovic è un nome che piace davvero; ovviamente ci sono anche altri nomi in lista. Prima, però, la Juve dovrà cedere qualche giocatore.

Si profilano duelli di mercato con altre big? Penso a Samardzic o a Parisi, che piacciono a Napoli e Lazio ma sarebbero anche loro nel mirino della Juve… La Juve quest'anno difficilmente potrà partecipare ad aste per qualunque giocatore.

Credi che Giuntoli saprà adattarsi alle esigenze di Allegri, cercando quindi giocatori di esperienza e già affidabili, oppure tenterà fin da subito qualche colpo alla Kvaratskhelia? Ci sono stati già dei confronti sulle strategie di mercato con Allegri, penso il dirigente si adatterà al contesto bianconero.

Vlahovic, Chiesa, Bremer: sono i nomi più chiacchierati in uscita, ma c'è davvero possibilità che uno o più di loro faccia la valigie? Credo che la Juve venderà almeno uno dei tre, forse due. Dipenderà dalle offerte.