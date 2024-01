Intervista esclusiva a Alessandro Budel: "Cagliari, per salvarsi servono due rinforzi. Brescia da playoff. Var? Servono ex giocatori"

La nostra redazione ha intervistato l'ex centrocampista, tra le altre, di rossoblù e Rondinelle, oggi commentatore per Dazn. Ecco le sue parole ai nostri microfoni: dalla lotta per lo scudetto a quella per la salvezza, passando per Var e mercato

Oltre 100 presenze in Serie A, più di 200 in Serie B, due promozioni all’attivo, ma soprattutto un amore per il calcio che non tramonta. Alessandro Budel non è riuscito a coronare il sogno di diventare allenatore (“Mi sarebbe piaciuto”), ma a 43 anni è un uomo pienamente realizzato, tra il lavoro in azienda e quello di apprezzato commentatore tecnico per DAZN: “È una professione che mi appaga anche perché mi ha permesso di restare nell’ambiente” ha dichiarato l’ex centrocampista, raggiunto dalla redazione di SuperNews. A Budel abbiamo chiesto un parere qualificato sui temi del momento, dalle polemiche sul Var alla lotta scudetto fino al cammino di alcune sue ex squadre.

Settimana scorsa si è parlato tanto delle polemiche legate all’utilizzo del Var e in generale degli errori arbitrali. Lei tra l’altro ha commentato Roma-Cagliari dove Aureliano non ha offerto una prestazione felice. Come si spiega il cortocircuito che si sta creando? La tecnologia dovrebbe permettere di evitare errori macroscopici, ma spesso non è così. Che spiegazione si dà e che soluzioni vede?

Il Var è uno strumento soggettivo, in questo senso concordo con Allegri, ma alcune cose sono oggettive nel senso che sono molto evidenti. Il caso di Inter-Verona è sotto gli occhi di tutti, perché Bastoni ha guardato Duda e gli ha dato una spallata, ma penso anche al rigore non concesso al Bologna contro la Juventus ad inizio stagione. Dall’esterno è difficile trovare una spiegazione per questi errori. Soluzioni? Secondo me la presenza di ex giocatori al Var può essere un aiuto, perché chi ha un vissuto da protagonista sul campo e conosce certe dinamiche vede le cose con un occhio diverso. Il Var è uno strumento molto utile, ma va utilizzato in modo corretto e per fare questo bisogna fare chiarezza anche sul regolamento e penso in particolare ai falli di mano.

Passando al campo l’Inter a tratti sembra ingiocabile, ma pur avendo fatto tanti punti la Juventus è vicinissima pur avendo un organico inferiore ai nerazzurri, in particolare a centrocampo. Ritiene che il testa a testa potrà proseguire fino alla fine?

Vedo l’Inter avvantaggiata nella corsa allo scudetto, l’organico è superiore, ma la Juventus ha dalla propria la mentalità vincente e un grande allenatore. L’ambiente della Juve è storicamente vincente e questo può essere un valore aggiunto, poi non dimentichiamo che i bianconeri non hanno le coppe e questo, soprattutto nella seconda parte di stagione, può diventare un fattore importante. Prevedo un duello serrato.

Una parte importante della sua carriera è stata a Cagliari, dove ha conquistato tre salvezze sofferte. Da commentatore quest’anno ha visto dal vivo le “epiche” rimonte contro Frosinone e Sassuolo. Come vede i rossoblù nella corsa alla salvezza dopo la vittoria sul Bologna? Ritiene che l’esperienza di Ranieri possa essere un valore aggiunto o che ci sia bisogno di rinforzi a gennaio?

Il Cagliari è una squadra che ha tanto cuore, non molla mai e ci crede sempre fino alla fine, ma ci sono anche ottime individualità, in particolare in attacco. Oristanio è partito a fari spenti, ma sta uscendo bene. Pavoletti fa sempre la differenza anche giocando pochi minuti e c’è anche Lapadula. Sul mercato penso che serva qualcosa in difesa e magari un centrocampista di passo che possa fare la mezzala e completare il reparto titolare che ha ottimi interpreti in Prati e Makoumbou.

Passando alla Serie B, lei ha vinto due campionati con Parma e Brescia. Che girone di ritorno prevede per queste due squadre? Il Parma sta rallentando, soprattutto in casa, il Brescia non è lontano dai playoff.

Il Parma ha un buon vantaggio sulle inseguitrici e penso possa tranquillamente arrivare tra le prime due perché ha tutto: un organico super, organizzazione e mentalità che sono state date dall’allenatore. Vedo bene anche il Brescia: Maran conosce la piazza ed è subito riuscito a sistemare alcune cose anche dal punto di vista tattico. La rosa ha valori, penso che ci sia tutto per provare ad entrare nei playoff.