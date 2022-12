Calciomercato Reggina: dichiarazione d’amore. Ecco il top player che vorrebbe chiuderci la carriera

La Reggina sembra tornata ai fasti di un tempo e verrebbe da dire bentornata. Nel campionato di Serie B sta lottando per un posto di vertice, situazione inimmaginabile a inizio campionato. Il merito è di tutti, soprattutto di mister Inzaghi, voluto con insistenza dal presidente della Reggina. Arriva inaspettata anche una dichiarazione da parte di un top player della Serie A che si dice pronto a chiuderci la carriera.

Ecco chi è il giocatore che vorrebbe chiudere la carriera alla Reggina

Il giocatore che vorrebbe chiudere la carriera alla Reggina si tratta del difensore attualmente all’Inter Francesco Acerbi. Le sue parole sono freschissime e arrivano dopo la vittoria dell’Inter in amichevole per 2-0 proprio contro la Reggina. Il difensore ha detto di essere il primo tifoso della Reggina e di essere anche rimasto colpito dall’atteggiamento della squadra nella partita che era appena terminata. Poi afferma pubblicamente di voler finire la carriera con la maglia della Reggina. Assist per il prossimo calciomercato non indifferente. Ecco nell’esattezza le parole di Acerbi: “Sono il primo tifoso della Reggina, mi ha fatto un’ottima impressione, pressa, ha qualità. Mi piacerebbe finire la carriera a Reggio. Ho passato un anno meraviglioso, peccato solo per non essere andato in A”.