Calciomercato Cagliari: il bomber è cercato dal Bari, ma Ranieri per ora pone il veto

Claudio Ranieri, appena arrivato alla guida tecnica del Cagliari potrebbe movimentare il calciomercato dei sardi e non solo. Come a fine estate, non appena riaperte le trattative, il Bari punta forte sul bomber del Cagliari. Per ora risposta negativa dal club e dal nuovo mister. Ma sicuramente il Bari tornerà all’attacco per un profilo che interessa tantissimo.

Il Bari vuole il bomber del Cagliari

Il giocatore su cui punta forte il Bari si tratta di Leonardo Pavoletti. Per ora solo conferme su di lui da parte del Cagliari che lo vuole al centro del progetto. Soprattutto Ranieri lo vuole come protagonista del nuovo corso, consapevole delle sue qualità e del suo peso specifico. Il Bari ha già fatto la sua prima offerta, rispedita al mittente, vedremo se ci riproverà e se riceverà ancora un rifiuto. Leonardo Pavoletti al Cagliari dal 2017 ha disputato 148 partite segnando 41 gol e quest’anno vuole riportare in Serie A i sardi da protagonista. Anche Ranieri per ora è dello stesso avviso.