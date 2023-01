Calciomercato Cagliari: dalla Sampdoria in arrivo il difensore richiesto da Ranieri

Il Cagliari del nuovo corso targato Claudio Ranieri vuole fare le cose per bene in questo calciomercato invernale. Soprattutto il nuovo mister vuole rinforzare con quantità e qualità la zona difensiva. Individuato il nuovo obiettivo, proveniente dalla Sampdoria.

Ecco l’obiettivo del Cagliari

L’obiettivo numero uno del Cagliari in questa sessione di calciomercato si chiama Omar Colley, che potrebbe presto lasciare la Sampdoria e la Serie A. Il difensore centrale è stato già allenato da Ranieri nel periodo di permanenza in Liguria del tecnico romano. Colley, classe ’92, esperto, conosciuto dal mister ed imperioso fisicamente, piace eccome. Ranieri sta effettuando le sue valutazioni e scelte e continuerà a farlo per tutta la settimana corrente. In attesa della ripresa del campionato di Serie B in programma sabato 14 gennaio, il nuovo allenatore del Cagliari approfitterà della corrente pausa per comprendere chi dovrà ancora far parte della rosa e chi potrebbe essere ceduto per far spazio ai nuovi arrivi.