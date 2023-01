Calciomercato Cagliari: dal Lecce possibile arrivo di un difensore

Il Cagliari in questo calciomercato vuole un difensore, diversi i profili sondati finora. L’ultima idea emersa tra i nomi presi in considerazione dal direttore sportivo Nereo Bonato porta in casa Lecce, dove un giocatore risulta completamente chiuso dall’exploit di un compagno di reparto. Si tratta di Alessandro Tuia. classe ’90 che in Salento non trova spazio dato il rendimento eccelso messo al servizio della squadra di Baroni da parte di Baschirotto al quale è stato poi affiancato un profilo internazionale come quello di Umtiti.

Il Cagliari vuole il difensore del Lecce

Il Cagliari di Claudio Ranieri ha bisogno di un difensore e punta tutto su Tuia del Lecce. La sua esperienza tra i cadetti e la sua presenza nel reparto difensivo diventerebbe di grandissima utilità. Il difensore finora è stato utilizzato dal Lecce con il contagocce ed ha collezionato 180 minuti di campionato nelle partite contro Napoli e Torino ma non gioca dal 5 settembre. Occasione di mercato per il Cagliari.