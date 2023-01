Il Cagliari contro il Cittadella sarà privo del suo attaccante

Il Cagliari giocherà la prima trasferta dell’era Ranieri senza il suo attaccante e capitano. Infortunio muscolare per Leonardo Pavoletti che non potrà prendere parte al match.

Il Cagliari perde Pavoletti

L’infortunio di Pavoletti risale alle ultime fasi della sfida con il Como: l’attaccante di Livorno aveva dovuto lasciare il posto a Luvumbo. Ieri riposo. Ora il responso: distorsione alla caviglia destra. Non è grave, ma non ci voleva, almeno in questo momento della stagione. Proprio ora che il capitano stava ingranando e segnando. In preallarme Falco e Luvumbo. Con Ranieri costretto già a cambiare qualcosa negli schemi d’attacco. La rincorsa della Serie A passa per anche attraverso il calciomercato: caccia e casting per un rinforzo in difesa. I nomi in ballo sono cinque o sei, da Chiriches a Paletta, passando per Bianchetti, Magnani e Tuia. Intanto in programma c’è la sfida contro il Cittadella da affrontare senza il centravanti e capitano Leonardo Pavoletti.