Calciomercato Cagliari: Ranieri ha scelto il portiere che arriverà per essere titolare

Claudio Ranieri ha scelto il portiere che arriverebbe al Cagliari per giocare titolare. Sembra non avere dubbi il mister arrivato in Sardegna a sostituzione di Liverani, vedremo se il calciomercato lo porterà subito a difendere la porta.

Il nome del portiere accostato al Cagliari

Il richiamo della propria terra, la Sardegna, sta tentando l’estremo difensore ora al Napoli Salvatore Sirigu, 36 anni tra soli quattro giorni ed un ritorno a casa che il Cagliari vuole. Le probabilità di un suo approdo al Cagliari sono riconducibili anche alla volontà del portiere classe ’87 di Nuoro. Per lui accasarsi tra i rossoblù di mister Claudio Ranieri significherebbe a livello di categoria fare un balzo indietro, ma sicuramente avrebbe più possibilità di giocare e aiutare il Cagliari verso la promozione. Anzi, Salvatore Sirigu arriverebbe per essere il titolare. Vedremo se preferirà allungare di un nuovo anno il contratto con il Napoli o se approderà al Cagliari per una nuova esperienza.