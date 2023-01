Calciomercato Cagliari: Ranieri vuole l’esperto difensore, trattativa avanzata

Il Cagliari vuole portare dalla sua parte un difensore esperto per puntellare il reparto difensivo. Claudio Ranieri cerca di inizare a costruire il suo fortino proprio partendo dalla zona difensiva. Trattativa in fase avanzata per il giocatore che potrebbe presto arrivare nella rosa a disposizione del nuovo mister.

Il nome del giocatore seguito dal Cagliari

L’ultimo nome emerso per il centro della difesa della squadra allenata da mister Claudio Ranieri è quello di Vlad Chiriches, difensore centrale in forza alla Cremonese. Il giocatore classe 1989, potrebbe essere il rinforzo di esperienza e personalità che serve al reparto arretrato del Cagliari. Per sbloccare questa possibilità Edoardo Goldaniga potrebbe fare il percorso inverso tornando in serie A dopo un solo girone d’andata tra i cadetti. Sicuramente se dovesse arrivare Chiriches sarebbe un puntello importante nella zona difensiva e oltre ad esperienza porterebbe tanta personalità in un reparto che ha bisogno di certezze e sicurezza. Trattativa in fase avanzata con possibilità di chiusura in questo calciomercato.