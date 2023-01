Calciomercato Genoa: in uscita il bomber che non ha convinto, direzione Benevento

Il Genoa in questa sessione di calciomercato si appresta a far partire il suo centravanti, direzione Benevento. Per far sì che questo accada dovranno incastrarsi una serie di fattori, non lontani dalla realtà.

Ecco il nome del bomber in uscita

Il nome dell’attaccante in uscita dal Genoa è quello di Massimo Coda. Il Benevento sogna il ritorno di Massimo Coda in giallorosso, e le possibilità non sono così remote. Il piano del presidente del Benevento Vigorito per strappare l’attaccante al Genoa c’è ed è chiaro. Tutto dipenderebbe dalla cessione di Francesco Forte, che lo stesso Benevento sta trattando con la capolista Frosinone, per sbloccare definitivamente il potenziale affare. Cifra che il Benevento reinvestirebbe per Coda, che ricordiamo il Genoa ha pagato 1,5 dal Lecce a luglio e che non vorrebbe svalutarlo. Coda resta o va? Una cosa è chiara, al Genoa per ora non è sbocciato l’amore che tutti si immaginavano. Vedremo che cosa porterà in dote il calciomercato.